Oficjalnie: Mistrz świata zmienia klub. Rekord transferowy!

Inter Miami to świeżo upieczony mistrz MLS. Na świętowanie jednak nie ma czasu - zespół trzeba odpowiednio uzbroić i przygotować na rywalizację w kolejnych rozgrywkach. Tym samym "Flamingi" już rozpoczynają ofensywę transferową.

Rekord pobity

W piątek amerykański klub poinformował, że skorzysta z klauzuli wykupu, jaką miał zawartą w swojej umowie Rodrigo De Paul. Tym samym 31-letni Argentyńczyk przeniesie się na stałe z Atletico Madryt do Interu Miami. Kwota transakcji opiewa na 15 milionów euro, co oznacza, że klub pobije swój rekord transferowy.

Wykup De Paula nie dziwi. Mistrz świata z Kataru w ubiegłym sezonie był zawodnikiem, od którego Javier Mascherano rozpoczynał układanie wyjściowej jedenastki. Reprezentant "Albicelestes" rozegrał 23 mecze w barwach "Flamingów", zdobywając w nich dwie bramki i notując siedem asyst. W finale play-offów strzelił gola przeciwko Vancouver Whitecaps, pieczętując pierwsze mistrzostwo w historii klubu.

Doświadczenie kosztuje

Kontrakt Argentyńczyka z Interem Miami będzie obowiązywać do końca 2029 roku. Piłkarz otrzyma status "Designated Player", który zwolnił się po zakończeniu karier przez Jordiego Albę i Sergio Busquetsa. W praktyce oznacza to, że De Paul z miejsca zostanie jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy w klubie z Florydy.

- Rodrigo to zawodnik, którego podziwiam od lat. Jako lider wniósł tak wiele do drużyn, w których grał - zwłaszcza do reprezentacji Argentyny. Wnosi doświadczenie, pasję i jakość do naszego zespołu i naszego miasta. Cieszę się, że mogę powitać kolejnego mistrza świata. Nie tylko w Interze Miami, ale także w MLS - chwalił nowego piłkarza właściciel klubu, David Beckham.

Sam zainteresowany również nie krył zadowolenia ze zmiany barw klubowych. - Do Interu Miami przywiodła mnie chęć rywalizacji, zdobywania tytułów i zapisywania kart w historii klubu. To klub, który zapowiada się na wielki i ma przed sobą długą historię. Wiele osób śledzi losy tej niesamowitej drużyny - stwierdził.

Rodrigo De Paul to jeden z aż jedenastu Argentyńczyków w barwach Interu Miami. 83-krotny reprezentant kraju w Atletico Madryt rozegrał 187 spotkań, w których 14 razy trafiał do siatki i 26-krotnie asystował. Ma za sobą również występy w Udinese Calcio (184 mecze), Racing Club (72) i Valencii (44). Z kadrą narodową poza mistrzostwem świata dwukrotnie sięgnął po Copa America.