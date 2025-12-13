Gwiazdor Ekstraklasy pokochał Polskę. Zdradza, co będzie robić po karierze

Gdy Jesus Imaz w styczniu 2019 roku zamieniał Wisłę Kraków na Jagiellonię Białystok, mało kto spodziewał się, że Hiszpan występami w klubie ze stolicy Podlasia napisze historię z prawdziwego zdarzenia. Tymczasem 35-latek niedawno przebił barierę 250 występów w barwach "Jagi", w których 106-krotnie trafiał do siatki i 43 razy asystował. Ponadto sięgnął z klubem po pierwsze mistrzostwo Polski oraz dotarł z nim do ćwierćfinału Ligi Konferencji.

Imaz zasłużył sobie na status ikony i legendy Jagiellonii. Lider drużyny Adriana Siemieńca w bieżącym sezonie nie zwalnia tempa - w 28 meczach strzelił 13 goli i zanotował 9 asyst. W czwartek celebrował bramkę zdobytą przeciwko hiszpańskiemu Rayo Vallecano.

"Nie planuję powrotu do Hiszpanii"

Gwiazda Ekstraklasy postanowiła udzielić wywiadu dziennikowi "Mundo Deportivo". Tam zaznaczył, że nie zamierza na ten moment wracać do Hiszpanii. W jego planach na przyszłość Polska zajmuje znacznie więcej miejsca.

- Nie planuję wracać do Hiszpanii. Jest mi tu naprawdę dobrze. Jestem bardzo związany z klubem i przed przedłużeniem kontraktu już pytano mnie o plany na przyszłość. Ale jeszcze przez kilka lat widzę siebie na boisku - zaczął Imaz, ale po chwili sprecyzował potencjalny kierunek dalszej kariery.

- Mam licencję trenerską II stopnia. Natomiast musiałbym jeszcze podszkolić swój polski, ponieważ zajęcia odbywają się po polsku. Klub już o tym wspomina. Myślę, że wiele dałem Jagiellonii i drzwi zawsze będą dla mnie otwarte - stwierdził mistrz Polski z sezonu 2023/24.

Rodzina związana z Polską

Nie tylko sam Jesus Imaz, ale i jego rodzina są mocno związani z naszym krajem. Przy okazji Narodowego Święta Niepodległości piłkarz opublikował w mediach społecznościowych film, na którym jego syn śpiewa "Mazurka Dąbrowskiego".

- Mój syn mówi perfekcyjnie po polsku, świetnie się zaadaptował, więc dla mnie to jest najważniejsze. Białystok to dla mnie drugi dom - mówił zawodnik "Jagi" w marcu tego roku dla katalońskiego "Sportu".