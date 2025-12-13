Gwiazdor Ekstraklasy pokochał Polskę. Zdradza, co będzie robić po karierze

Gdy Jesus Imaz w styczniu 2019 roku zamieniał Wisłę Kraków na Jagiellonię Białystok, mało kto spodziewał się, że Hiszpan występami w klubie ze stolicy Podlasia napisze historię z prawdziwego zdarzenia. Tymczasem 35-latek niedawno przebił barierę 250 występów w barwach "Jagi", w których 106-krotnie trafiał do siatki i 43 razy asystował. Ponadto sięgnął z klubem po pierwsze mistrzostwo Polski oraz dotarł z nim do ćwierćfinału Ligi Konferencji.
Imaz zasłużył sobie na status ikony i legendy Jagiellonii. Lider drużyny Adriana Siemieńca w bieżącym sezonie nie zwalnia tempa - w 28 meczach strzelił 13 goli i zanotował 9 asyst. W czwartek celebrował bramkę zdobytą przeciwko hiszpańskiemu Rayo Vallecano.
Gwiazda Ekstraklasy postanowiła udzielić wywiadu dziennikowi "Mundo Deportivo". Tam zaznaczył, że nie zamierza na ten moment wracać do Hiszpanii. W jego planach na przyszłość Polska zajmuje znacznie więcej miejsca.
- Nie planuję wracać do Hiszpanii. Jest mi tu naprawdę dobrze. Jestem bardzo związany z klubem i przed przedłużeniem kontraktu już pytano mnie o plany na przyszłość. Ale jeszcze przez kilka lat widzę siebie na boisku - zaczął Imaz, ale po chwili sprecyzował potencjalny kierunek dalszej kariery.
- Mam licencję trenerską II stopnia. Natomiast musiałbym jeszcze podszkolić swój polski, ponieważ zajęcia odbywają się po polsku. Klub już o tym wspomina. Myślę, że wiele dałem Jagiellonii i drzwi zawsze będą dla mnie otwarte - stwierdził mistrz Polski z sezonu 2023/24.
Nie tylko sam Jesus Imaz, ale i jego rodzina są mocno związani z naszym krajem. Przy okazji Narodowego Święta Niepodległości piłkarz opublikował w mediach społecznościowych film, na którym jego syn śpiewa "Mazurka Dąbrowskiego".
- Mój syn mówi perfekcyjnie po polsku, świetnie się zaadaptował, więc dla mnie to jest najważniejsze. Białystok to dla mnie drugi dom - mówił zawodnik "Jagi" w marcu tego roku dla katalońskiego "Sportu".