Powrót na stronę główną

Ancelotti dostanie kosmiczne pieniądze. Najwyższy kontrakt świata

Hiszpański dziennik "AS" wziął na tapet temat nowej umowy selekcjonera reprezentacji Brazylii, Carlo Ancelottiego. Włoch na tym stanowisku zasiada zaledwie od maja tego roku, ale federacja już planuje przedłużenie kontraktu z byłym trenerem Realu Madryt.
Carlo Ancelotti
Fot. REUTERS/Kim Kyung-hoon

Ancelotti w roli selekcjonera reprezentacji Brazylii dopiął kwestię awansu na Mistrzostwa Świata 2026. Następnie prowadził zespół w meczach towarzyskich, gdzie nie uniknął wpadek w starciach z Japonią (2:3) i Tunezją (1:1). Ponadto w ostatniej kolejce eliminacji do mundialu niespodziewanie przegrał z Boliwią (0:1).

Zobacz wideo Brzęczka zwolnili piłkarze? "Atmosfera nie do zniesienia"

Rekordowy kontrakt w drodze?

Mimo to zdaniem dziennika "AS", brazylijska federacja jest zadowolona z dotychczasowych rezultatów byłego trenera Realu Madryt w nowej roli. Tym samym pojawiła się chęć przedłużenia współpracy z 66-latkiem i podpisania nowej umowy jeszcze przed przyszłorocznym czempionatem.

Wszystko wskazuje na to, że Ancelotti będzie mógł liczyć na lukratywny kontrakt. Hiszpańskie media twierdzą, że ten będzie obowiązywać aż do 2030 roku, a Włoch stanie się najlepiej zarabiającym selekcjonerem na świecie.

Konkretne kwoty nie padły, jednak wszystko wskazuje na to, że 66-letni trener zostanie obdarzony olbrzymim zaufaniem przez Brazylijczyków, którzy na mundialu 2026 zmierzą się z Marokiem, Haiti oraz Szkocją.

Dla Ancelottiego będzie to premierowy turniej reprezentacyjny. Wcześniej pracował jedynie jako trener klubowy, ale wie, co oznacza presja. W przeszłości odnosił sukcesy z Realem Madryt, Bayernem Monachium, Milanem, Juventusem czy Chelsea.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Lubisz piłkę nożną? W tym sportowym quizie musisz ją kochać. 9. pytanie miażdży wszystkich