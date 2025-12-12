O sprawie poinformował m.in. brytyjski "The Guardian", który napisał, że pomysł będzie oparty o Customs and Border Protection (CBP), czyli agencję rządową działającą pod Departamentem Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych. Podobne prawo zostało wprowadzone w czerwcu wobec studentów planujących swoją edukację za Oceanem, o czym informowała także amerykańska ambasada w Polsce.

Trump uderza w turystów, także Polskich. Będzie im sprawdzał telefony

Tym razem program ma zostać poszerzony o znacznie szerszą grupę, gdyż dotyczyć będzie wszystkich turystów przybywających do USA. Co ważne, także z krajów objętych programem bezwizowym ESTA, czyli również Polaków. Przyjezdni będą musieli ujawnić swoje konta w mediach społecznościowych oraz numery telefonów z ostatnich pięciu lat. Ponadto będą zobowiązani do ujawnienia danych członków rodziny, a także swoich adresów e-mail z ostatnich dziesięciu lat.

Zapis ustawy trafił już do Rejestru Federalnego. Po tym fakcie opinia publiczna ma dwa miesiące, by zgłosić uwagi dotyczące nowych regulacji. Trudno nie połączyć wprowadzenia tego prawa z tym, że już 11 czerwca w USA (oraz Kanadzie i Meksyku) odbędą się mistrzostwa świata. Z kolei w 2028 roku amerykańskie Los Angeles będzie areną letnich igrzysk olimpijskich. Taka inwigilacja może odstraszyć wielu fanów chcących na żywo zobaczyć swoich reprezentantów.

Opinia publiczna, ale ta międzynarodowa, już skomentowała ten kontrowersyjny pomysł. W rozmowie z "The Guardian" uczynił to Ronan Evain, dyrektor wykonawczy organizacji Football Supporters Europe.

- Ogłoszone plany rządu USA są całkowicie nie do przyjęcia. Wolność słowa i prawo do prywatności to uniwersalne prawa człowieka. Żaden kibic piłkarski nie zrzeka się tych praw, tylko dlatego, że przekracza granicę. Ta polityka wprowadza mrożącą krew w żyłach atmosferę nadzoru, która bezpośrednio zaprzecza przyjaznemu i otwartemu duchowi mistrzostw świata. Należy to natychmiast wycofać - powiedział Evain (cytat za Przeglądem Sportowym Onet).