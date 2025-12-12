Trener Liverpoolu ogłasza ws. Salaha. Oto co z nim zrobił

W ostatnich czterech spotkaniach Liverpoolu Mohamed Salah zagrał tylko 45 minut. Dwukrotnie został na ławce rezerwowych, a do Mediolanu w ogóle nie poleciał. - Jestem bardzo rozczarowany. Zrobiłem tak wiele dla tego klubu przez lata, a zwłaszcza w zeszłym sezonie. Teraz siedzę na ławce rezerwowych i nie wiem, dlaczego. Mam wrażenie, że klub mnie poświęcił. Tak właśnie się czuję. Ktoś chciał, abym to ja poniósł całą winę za obecną sytuację. Wielokrotnie mówiłem, że mamy dobre relacje z Arne Slotem, a teraz nie mamy żadnych - oburzał się Salah po meczu z Leeds United w miniony weekend (3:3).

Slot reaguje ws. Salaha. Kluczowa rozmowa

Salah nie błyszczał formą w tym sezonie, a dziś czuje się wypychany z klubu. Arne Slot uważał, że Egipcjanin nie powinien publicznie krytykować dotychczasowych decyzji trenera. Tym bardziej że nie spodziewał się takich słów z jego strony.

- Był bardzo uprzejmy i ciężko trenował przed weekendem, dlatego jego komentarze były dla mnie zdumiewające. Oczywiście ma prawo czuć to, co czuje, ale nie ma prawa dzielić się tym z mediami - komentował Holender przed meczem z Interem.

Dziś Slot wychodzi z założenia, że należy zamknąć etap zaskakującego dla niego sporu z Salahem. Zapewnił na konferencji prasowej, że porozmawia z gwiazdorem "The Reds".

- Porozmawiam dziś rano z Mo, a wynik tej rozmowy zdecyduje o jego udziale w jutrzejszym meczu. Potrzebuję po prostu rozmowy z nim. Myślę, że następnym razem, gdy będę mówił o Mo, powinna to być rozmowa z nim, a nie tutaj - zadeklarował. Konferencja była w piątek w godzinach porannych, więc zapewne obaj są już po rozmowie.

Padło też pytanie do Holendra o to, czy chciałby, aby Salah dalej był częścią Liverpoolu i został w drużynie. - Nie mam powodu, żeby tego nie chcieć - odpowiedział krótko.

W tym sezonie Salah zagrał w 19 meczach, strzelił pięć goli i zanotował trzy asysty. Na przełomie grudnia i sierpnia zagra w z kadrą Egiptu w Pucharze Narodów Afryki.

Mohamed Salah ma ważny kontrakt z Liverpoolem do końca czerwca 2027 r. Transfermarkt wycenia egipskiego gwiazdora na kwotę 30 mln euro.

W sobotę Liverpool zagra z Brighton & Hove Albion. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 16:00.