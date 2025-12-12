Media: Znany polski II-ligowiec może zmienić właściciela! Jest chętny

- Żeby sprzedać trzeba mieć chętnego do kupienia. Rozmowy trwają. Myślę, że to kwestia 30 dni. Chcę, i to podkreślam, bo różne rzeczy można przeczytać, żeby do końca tego roku, bez względu na to, w którą stronę to pójdzie, rozstrzygnąć kwestię własnościową Zagłębia Sosnowiec - tak na początku grudnia w rozmowie w TVP3 Katowice deklarował prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.

Nowy kupiec na horyzoncie? Grupa menadżerska i deweloper łączą siły

Jak poinformował dziennikarz TVP Sport, Mateusz Miga, do walki o pozyskanie Zagłębia Sosnowiec włączył się nowy gracz. Ma to być konsorcjum na które składają się grupa menadżerska z Portugalii oraz firma deweloperska z tego kraju.

"Wspomniana grupa prowadzi już trzecioligowy klub w Hiszpanii, ma także udziały w klubie z Portugalii. Zagłębie miałoby uzupełnić ich portfolio. Ale czy tak się stanie? To też nie wydaje się takie proste. Tym bardziej, że przedstawiciel tego inwestora ma kłopot, by umówić się z prezydentem na rozmowę. Portugalczycy więc na razie nie byli w stanie nawet oficjalnie przedstawić swojej oferty" - napisał Miga.

Koźmiński wycofał się z walki o Sosnowiec

Wprawdzie prezydent Chęciński zapowiadał, że do końca 2025 roku chce zamknąć temat sprzedaży klubu z rąk miejskich do prywatnego inwestora, ale na razie taki scenariusz wydaje się mało prawdopodobny. Jednak po porażce 0:3 z Resovią polityk poniekąd sam odstraszył jednego z zainteresowanych swoim wpisem na Facebooku.

"...niech nikt, absolutnie nikt, niech nie myśli, że pod wpływem presji odpuścimy i oddamy klub w niepowołane ręce. [... ]Zasługujecie na walkę o klub i decyzje podejmowane z podniesioną głową. I dokładnie to ode mnie dostaniecie" - napisał wtedy Chęciński.

Jak się okazało, chodziło mu o ofertę Marka Koźmińskiego, który po wpisie Chęcińskiego wydał oświadczenie. Można było w nim przeczytać: "Podjąłem decyzję o wycofaniu się ze starań o nabycie pakietu kontrolnego w Zagłębiu Sosnowiec. Jeżeli prezydent uważa, że w jego rękach Klub będzie lepiej zaopiekowany, a sukcesy bez rewolucji w Klubie, o której mówiłem, są na wyciągnięcie ręki - proszę dalej zarządzać".

"Życie polega na podejmowaniu decyzji, dobrych, zdarza się, że również złych, ale trzeba mieć odwagę je komunikować, nie szukając winy wszędzie, ale nie u siebie" - kontrował polityk byłego reprezentanta Polski.

Zagłębie Sosnowiec ostatni raz w Ekstraklasie zagrało w sezonie 2018/2019, ale spędziło w niej zaledwie rok. Następne pięć sezonów występowało w Betclic 1. Lidze, lecz podczas kampanii 2023/2024 kolejny raz musiało przełknąć gorycz porażki. W tym roku w Sosnowcu szumnie zapowiadano walkę o awans na zaplecze Ekstraklasy. Skończyło się jednak tylko na słowach, gdyż drużyna zajmuje dopiero 13. miejsce w lidze i zdecydowanie bliżej jej do spadku, który okazałby się prawdziwym dramatem.