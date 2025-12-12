A jednak! Media: Oni odejdą razem z Papszunem do Legii. Padła kwota

43 dni temu Legia Warszawa poinformowała o zwolnieniu Edwarda Iordanescu. Wtedy rozpoczęła się wielka telenowela opowiadająca losy poszukiwania następcy Rumuna. Niezliczeni kandydaci, mnóstwo zwrotów akcji, w tle wciąż pogarszające się wyniki - ale historia ta powoli zmierza do końca.

Nowym szkoleniowcem stołecznej drużyny zostanie Marek Papszun. Zastąpi on Inakiego Astiza, którego tymczasowa kadencja trwać będzie niemalże dwa miesiące. W tym czasie Legia nie wygrała jeszcze ani jednego spotkania, spadając do strefy spadkowej Ekstraklasy i odpadając z Ligi Konferencji na kolejkę przed końcem fazy ligowej tych rozgrywek.

Znane twarze w sztabie Papszuna

Pomimo tragicznie wyglądającej na pierwszy rzut oka sytuacji drużyny, walka o występ w europejskich pucharach w przyszłym sezonie wciąż jest możliwa. Wojskowi do czwartej Jagiellonii Białystok tracą dziewięć punktów. Choć margines błędu jest minimalny, Legia jeszcze może uratować cokolwiek ze zgliszczy.

Marek Papszun będzie mieć przed sobą wielkie wyzwanie i potrzebować będzie sprawdzonych w boju współpracowników. Jedną z kluczowych kwestii dotyczących jego odejścia z Rakowa była lista członków sztabu szkoleniowego, którzy również zamienią Częstochowę na Warszawę. Sprawa ta jest paląca tym bardziej, że Legia obecnie ma jeden z najmniej licznych zespołów trenerskich w lidze.

Wszystkie drogi prowadzą do Warszawy

O tym, kto dołączy do Papszuna przy Łazienkowskiej poinformował Tomasz Włodarczyk na łamach Meczyków. Z informacji tych wynika, że do Legii przejdą również asystent Artur Węska, trener przygotowania fizycznego Michał Garnys, trener mentalny Paweł Frelik oraz analityk Łukasz Cebula. Dodatkowo, nowym trenerem bramkarzy stołecznej drużyny zostanie Maciej Kowal, który z Rakowa odszedł przed sezonem.

Wiadomo też, ile Legię będzie kosztować wykupienie Marka Papszuna wraz z czterema trenerami. Zdaniem Tomasza Włodarczyka, do Częstochowy zostanie wysłany przelew w kwocie ponad miliona złotych. Czy wystarczy to na uzupełnienie sztabu? Żadną tajemnicą nie jest, że nowym trenerem Rakowa ma zostać Łukasz Tomczyk, a więc obecny szkoleniowiec Polonii Bytom - wicelidera 1. Ligi.

Obie drużyny w tym roku rozegrają jeszcze po dwa spotkania - najpierw w niedzielę w Ekstraklasie, a następnie w czwartek w Lidze Konferencji. Legia u siebie zagra z Piastem Gliwice oraz Lincoln Red Imps, natomiast rywalami Rakowa będą Zagłębie Lublin oraz Omonia Nikozja. Po tych meczach Marek Papszun zostanie ogłoszony jako nowy szkoleniowiec stołecznej drużyny.