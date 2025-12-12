Powrót na stronę główną

Wielki skandal. Tak słynny trener powiedział o piłkarzu. "Wyjdzie biały"

Reprezentacja RPA po 16 latach przerwy znów zagra na mistrzostwach świata. Teraz jednak skupia się na przygotowaniach do Pucharu Narodów Afryki. Przygotowania zostały mocno zakłócone, bo wybuchł skandal po słowach selekcjonera.
Hugo Bross
Screen YouTube - Smash Sports

Republika Południowej Afryki trafiła do grupy A na przyszłorocznych mistrzostwach świata rozegranych po raz pierwszy w historii w aż trzech państwach (Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk). Rywalami RPA będą: Meksyk, Korea Południowa oraz zwycięzca barażu D UEFA (Dania, Macedonia Północna, Czechy lub Irlandia). 

Zobacz wideo Brzęczka zwolnili piłkarze? "Atmosfera nie do zniesienia"

Skandal w RPA

Na razie jednak RPA zagra w Pucharze Narodów Afryki, który rozpocznie się 21 grudnia w Maroko. Kilka dni przed rozpoczęciem turnieju w RPA wybuchła afera. 73-letni selekcjoner Hugo Broos został bowiem oskarżony o rasizm względem piłkarza - Mbekezeliego Mbokaziego. To efekt tego, że 20-letni zawodnik, pięciokrotny reprezentant RPA, nie zjawił się na czas na zgrupowaniu. Spóźnił się bowiem na samolot. 

- To jest czarny chłopiec, ale wyjdzie z mojego biura jako biały chłopiec, ponieważ nie mogę go zaakceptować - powiedział trener Bross na konferencji prasowej, cytowany przez RMC Sport.

Skomentował też tłumaczenie klubu Mbokaziego - Orlando Pirates. 

- Wysłali mi wiadomość z jakąś żałosną wymówką, wyjaśniającą, dlaczego spóźnił się na lot. Nie zdradzę nie zdradzę, jaka to wymówka. To jednak jest bzdura. A co gorsza, klub chroni zawodnika pomimo jego nieprofesjonalnego zachowania - dodał trener. 

Tymczasem w czwartek Zjednoczony Ruch Demokratyczny (UDM), partia mniejszościowa w rządzącej koalicji, złożyła skargę na trenera reprezentacji do Południowoafrykańskiej Komisji Praw Człowieka. "Według UDM, wypowiedzi trenera były rasistowskie i seksistowskie. Zdaniem Yongamy Zigebe, sekretarza generalnego UDM, tych komentarzy nie można zignorować jako zwykłych, powierzchownych uwag" - czytamy w RMC Sport. 

Zobacz także: Ważne wieści dla Lewandowskiego. Barcelona oficjalnie ogłosiła. Podpisane

RPA w fazie grupowej Pucharu Narodów Afryki zagra 22 grudnia z Angolą, 26 grudnia z Egiptem i 29 grudnia z Zimbabwe. Dwa lata temu wygrało Wybrzeże Kości Słoniowej, w finale pokonując 2:1 Nigerię. Drużyna Brossa zajęła trzecie miejsce, pokonując po rzutach karnych Kongo. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/23 Słynny piłkarz reprezentacji Polski, zawodnik Juventusu Turyn i AS Roma, a także prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, to:

Quiz dla pasjonatów. Ile wiesz o najsłynniejszych polskich sportowcach? Komplet poza zasięgiem