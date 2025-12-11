Oto co hiszpański trener powiedział o poziomie polskiej piłki. To nie żart

Rayo Vallecano w meczach z polskimi zespołami, Lechem Poznań i Jagiellonią Białystok, zdobyło komplet punktów. W obu spotkaniach jednak dwaj ostatni mistrzowie Polski mieli swoje momenty, a starcia te kończyły się jednobramkowymi porażkami (2:3 i 1:2).

"Trenerzy Lecha i Jagiellonii nauczyli mnie wielu rzeczy"

Po zakończonym meczu w Białymstoku trener Rayo, Inigo Perez przyznał, że jego zespół miał problemy przeciwko polskim ekipom i pochwalił sposób, w jaki prezentowały się na tle hiszpańskiej drużyny.

- Poziom obu drużyn - Lecha i Jagiellonii - jest taki sam, podobny do Rayo Vallecano, może nawet wyższy. Trenerzy tych drużyn sprawili, że nauczyłem się od nich wiele rzeczy, których będę mógł użyć - chwalił "Kolejorza" i "Jagę" Hiszpan.

"Betis miał z Jagiellonią trochę szczęścia"

Perez odniósł się również do zeszłorocznej rywalizacji Jagiellonii z Realem Betis w ćwierćfinale Ligi Konferencji. Wówczas białostoczanie przegrali 3:1 w dwumeczu, ale na własnym obiekcie sprawili niemałe problemy faworyzowanemu zespołowi z Sewilli.

- Jestem bardzo zadowolony z wygranej, bo wiem, z jaką jakością się mierzyliśmy. Widziałem mecz Jagiellonii z Betisem. Mam zawodnika, który grał w tym spotkaniu (Nobel Mendy - dop. red.) i potwierdzał, że w Białymstoku Betis miał trochę szczęścia - zdradził trener Rayo, który był również pod wrażeniem polskich piłkarzy.

- Polski zawodnik ma jakość, warunki fizyczne, widać to po tym, jak gra w Europie - mówił na konferencji prasowej.

Po takich słowach, nawet mimo porażek, piłkarze Jagiellonii i Lecha mogą podejść do kolejnych rywalizacji w europejskich pucharach bez kompleksów oraz z podniesionymi głowami. "Jaga" w ostatniej kolejce zmierzy się z AZ Alkmaar, zaś "Kolejorz" zagra przeciwko Sigmie Ołomuniec.