Grosicki dostał ofertę! To tam zagra w kolejnym sezonie?

Kamil Grosicki do Pogoni Szczecin wrócił w 2021 roku. 37-latek z marszu stał się czołowym piłkarzem Ekstraklasy i mimo swojego wieku wciąż pokazuje olbrzymią jakość. W tym sezonie siedmiokrotnie trafiał do siatki w rozgrywkach ligowych, a ponadto zanotował cztery asysty.

REKLAMA

Zobacz wideo "Atmosfera stała się nie do zniesienia". Brzęczek odpowiada Lewandowskiemu

To sprawia, że włodarze klubu ze Szczecina chcą jak najszybciej przedłużyć kontrakt ze swoim kapitanem. Obecna umowa "Grosika" wygasa wraz z końcem aktualnie trwającej kampanii. Właściciel Pogoni, Alex Haditaghi na łamach "Goal.pl" zadeklarował, że celem jest parafowanie kontraktu z Grosickim przed końcem roku kalendarzowego.

- Kochamy naszego kapitana i wykonamy ciężką pracę, aby go tu zatrzymać - powiedział.

Czy pierwsza oferta usatysfakcjonuje Grosickiego?

Według Tomasza Włodarczyka z portalu "Meczyki" klub wysłał już nawet reprezentantowi Polski pierwszą propozycję, którą stanowi roczna umowa z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Kapitan "Portowców" nie będzie mógł jednak liczyć na podwyżkę - finansowo oba kontrakty wypadają podobnie.

To zdaniem dziennikarza "Meczyków" sprawia, że "Grosik" może się zastanawiać nad zmianą otoczenia. Włodarczyk twierdzi, że skrzydłowy może niedługo otrzymać dużo lepszą propozycję pod kątem zarobków z innego klubu. Jednocześnie według jego informacji 37-latek chciałby zostać w Szczecinie.

W piątek odbędą się pierwsze rozmowy pomiędzy piłkarzem a Haditaghim i CEO Pogoni, Tanem Kesslerem. Jeśli Grosicki odrzuci propozycję, być może zainteresowanie jego usługami ponownie wyrazi Widzew Łódź. Wówczas niewykluczone byłoby odejście kapitana "Portowców" już zimą.