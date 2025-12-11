Tak Pogoń potraktowała Grosickiego. "Bijemy się w pierś"

Pogoń Szczecin po zakończeniu rundy jesiennej postanowiła przeprowadzić wśród kibiców głosowanie na najlepszego zawodnika zespołu. Wśród nominowanych znaleźli się Musa Juwara, Valentin Cojocaru, Adrian Przyborek oraz Dimitrios Keramitsis.
W oczy kibiców rzucił się przede wszystkim brak w tym gronie Kamila Grosickiego, który zresztą sam szybko zareagował na całą sytuację w wymowny sposób na portalu X.
Temat szybko wyjaśnił rzecznik klubu ze Szczecina, Bartosz Witkowski, który w swoim wpisie zaznaczył, z czego wyniknął brak "Grosika" wśród nominowanych.
- Brak Kamila Grosickiego w gronie nominowanych rundy jesiennej nie ma uzasadnienia i taka sytuacja nie powinna się wydarzyć. Krótko wyjaśnię skąd takie, a nie inne informacje. Wraz z partnerem nagrody od początku sezonu umówiliśmy się, że nominowanymi do zawodnika rundy będą zawodnicy, którzy wygrywali nagrody za poszczególne miesiące w tym półroczu - tłumaczył.
I o ile Grosicki faktycznie nie zdobył nagrody dla najlepszego piłkarza miesiąca jesienią, o tyle był jedną z najjaśniejszych postaci Pogoni podczas zakończonej rundy. W 20 meczach reprezentant Polski 7 razy trafił do siatki i zanotował 4 asysty. Brak nominacji kapitana "Portowców" wywołał poruszenie na tyle spore, że wpis usunięto, co wytłumaczył Witkowski w sprostowaniu.
- Zabrakło w tym wszystkim trzeźwego, ludzkiego spojrzenia i dostrzeżenia zasług na przestrzeni całej rundy, w której Kamil bezapelacyjnie zasłużył na taką nominację. Bijemy się w pierś i powinniśmy jako zespół zachować się w tej sytuacji zdecydowanie lepiej. Podjąłem decyzję o unieważnieniu głosowania i przeprowadzenia go jeszcze raz, wraz z zaktualizowanym gronem kandydatów - dodał i wspomniał, że wyjaśnił już całe zajście z samym zainteresowanym.
W obecnym sezonie Ekstraklasy Pogoń rozczarowuje. Szczecinianie zajmują dopiero 10. miejsce w ligowej tabeli, a ponadto niedawno odpadli z rozgrywek o Puchar Polski. I nie ulega wątpliwości, że gdyby nie wkład Grosickiego, byłoby znacznie gorzej.