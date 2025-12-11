Dogadali się! Oto pierwszy transfer Piszczka. "Jestem doświadczonym zawodnikiem"

Igor Łasicki do Tychów trafia po trzyletniej przygodzie z Wisłą Kraków. 30-latek w barwach "Białej Gwiazdy" występował w latach 2022-2025. W jej barwach rozegrał 73 spotkania, licząc wszystkie rozgrywki, w których strzelił trzy gole i zanotował tyle samo asyst. Z ekipą z Krakowa sięgnął po Puchar Polski oraz walczył z nią w eliminacjach Ligi Konferencji.

Igor Łasicki nowym piłkarzem GKS-u Tychy

Ten sezon nie jest dla nowego obrońcy GKS-u zbyt udany. W trwającej kampanii 1. Ligi zagrał w zaledwie czterech meczach i zdobył jedną bramkę - ta padła w ostatniej tegorocznej kolejce przeciwko ŁKS-owi Łódź. Dodatkowo Łasicki zagrał dwa razy w Pucharze Polski.

Do zespołu prowadzonego przez Łukasza Piszczka niewątpliwie trafia zawodnik z dużym doświadczeniem. W 2013 roku z Akademii Piłkarskiej KGHM Zagłębie trafił do włoskiego Napoli, gdzie udało mu się zagrać jedno spotkanie na boiskach Serie A. Było to 18 maja 2014 roku w meczu przeciwko Hellasowi Werona.

Kolejne sezony Łasicki spędzał na wypożyczeniach w AS Gubbio, Maceratese, AC Rimini i Carpi. W 2017 roku wrócił do Polski, kiedy to zasilił szeregi Wisły Płock. W zespole z Mazowsza grał dwa lata, a następnie trafił do Pogoni Szczecin, którą reprezentował przez trzy sezony. Łącznie uzbierał 64 występy w Ekstraklasie oraz 59 meczów w 1. Lidze.

Nowy nabytek GKS-u ma za sobą również występy w młodzieżowych kadrach narodowych. Z zespołem do lat 17 dotarł do półfinału Mistrzostw Europy w 2012 roku. Co ciekawe, na transfer Łasickiego nalegał sam Piszczek, co potwierdził 30-letni obrońca w swoim pierwszym wywiadzie na oficjalnej stronie klubu.

- Trener Łukasz bardzo chciał, żebym grał w jego zespole. Cieszę się, że trafiłem do Tychów, bo widać tutaj nastawienie na ciężką pracę i to jest bardzo ważne. Oczywiście przed transferem na Edukacji rozmawiałem z Juliusem Ertlthalerem, który wypowiadał się w samych dobrych słowach o klubie i to też miało znaczenie - mówił Łasicki i dodał:

- Jestem na pewno doświadczonym zawodnikiem i swoje umiejętności będę chciał pokazywać na murawie. Zdaję sobie oczywiście sprawę, że moja rola nie będzie ograniczała się tylko do boiska, bo chcę wnieść dużo pozytywnej energii do szatni i pomóc jak tylko jest to możliwe.

Debiut Łasickiego w trójkolorowych barwach niespodziewanie może przypaść na... mecz z Wisłą Kraków, który GKS Tychy rozegra na wyjeździe w lutym 2026 roku.