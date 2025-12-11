Powrót na stronę główną

Dogadali się! Oto pierwszy transfer Piszczka. "Jestem doświadczonym zawodnikiem"

Choć do zimowego okienka transferowego pozostało jeszcze kilka tygodni, pierwszoligowy GKS Tychy nie zamierzał zwlekać. Nowy trener tyszan, Łukasz Piszczek, postawił na ściągnięcie nowego środkowego obrońcy. 30-letni Igor Łasicki związał się z GKS-em 1,5-rocznym kontraktem.
Łukasz Piszczek
screen GKS Tychy

Igor Łasicki do Tychów trafia po trzyletniej przygodzie z Wisłą Kraków. 30-latek w barwach "Białej Gwiazdy" występował w latach 2022-2025. W jej barwach rozegrał 73 spotkania, licząc wszystkie rozgrywki, w których strzelił trzy gole i zanotował tyle samo asyst. Z ekipą z Krakowa sięgnął po Puchar Polski oraz walczył z nią w eliminacjach Ligi Konferencji.

Zobacz wideo Grzegorz Bronowicki kiedyś zatrzymał Cristiano Ronaldo. Żelazny: Kiedyś mu to wypominali

Igor Łasicki nowym piłkarzem GKS-u Tychy

Ten sezon nie jest dla nowego obrońcy GKS-u zbyt udany. W trwającej kampanii 1. Ligi zagrał w zaledwie czterech meczach i zdobył jedną bramkę - ta padła w ostatniej tegorocznej kolejce przeciwko ŁKS-owi Łódź. Dodatkowo Łasicki zagrał dwa razy w Pucharze Polski.

Do zespołu prowadzonego przez Łukasza Piszczka niewątpliwie trafia zawodnik z dużym doświadczeniem. W 2013 roku z Akademii Piłkarskiej KGHM Zagłębie trafił do włoskiego Napoli, gdzie udało mu się zagrać jedno spotkanie na boiskach Serie A. Było to 18 maja 2014 roku w meczu przeciwko Hellasowi Werona.

Kolejne sezony Łasicki spędzał na wypożyczeniach w AS Gubbio, Maceratese, AC Rimini i Carpi. W 2017 roku wrócił do Polski, kiedy to zasilił szeregi Wisły Płock. W zespole z Mazowsza grał dwa lata, a następnie trafił do Pogoni Szczecin, którą reprezentował przez trzy sezony. Łącznie uzbierał 64 występy w Ekstraklasie oraz 59 meczów w 1. Lidze.

Nowy nabytek GKS-u ma za sobą również występy w młodzieżowych kadrach narodowych. Z zespołem do lat 17 dotarł do półfinału Mistrzostw Europy w 2012 roku. Co ciekawe, na transfer Łasickiego nalegał sam Piszczek, co potwierdził 30-letni obrońca w swoim pierwszym wywiadzie na oficjalnej stronie klubu.

- Trener Łukasz bardzo chciał, żebym grał w jego zespole. Cieszę się, że trafiłem do Tychów, bo widać tutaj nastawienie na ciężką pracę i to jest bardzo ważne. Oczywiście przed transferem na Edukacji rozmawiałem z Juliusem Ertlthalerem, który wypowiadał się w samych dobrych słowach o klubie i to też miało znaczenie - mówił Łasicki i dodał:

- Jestem na pewno doświadczonym zawodnikiem i swoje umiejętności będę chciał pokazywać na murawie. Zdaję sobie oczywiście sprawę, że moja rola nie będzie ograniczała się tylko do boiska, bo chcę wnieść dużo pozytywnej energii do szatni i pomóc jak tylko jest to możliwe.

Debiut Łasickiego w trójkolorowych barwach niespodziewanie może przypaść na... mecz z Wisłą Kraków, który GKS Tychy rozegra na wyjeździe w lutym 2026 roku.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Lubisz piłkę nożną? W tym sportowym quizie musisz ją kochać. 9. pytanie miażdży wszystkich