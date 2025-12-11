Potężna awantura w legendarnej redakcji. "Patrz go k***a, analfabeta p********y!"

W najnowszym odcinku podcastu "A pamiętasz jak?" Piotr Żelazny podzielił się historiami zza kulis polskiej piłki, a także z pracy dziennikarza sportowego, gdy przed 20 laty rozpoczynał swoją zawodową karierę. Na tej ścieżce spotkał m.in. Janusza Atlasa, czyli jedną z najwybitniejszych postaci ze świata polskich mediów, który pisał dla "Sztandaru Młodych", "Przeglądu Sportowego", czy "Piłki Nożnej". Najwybitniejszych, ale i najbarwniejszych. Nie zawsze z dobrych powodów.

Janusz Atlas był jedyny w swoim rodzaju. Żelazny się o tym przekonał

"Ja zawsze chciałem być najlepszy i to moja rada dla młodych. Unikałem takich, co to mają problem ze skleceniem kilku zdań, nie mają znajomych, nie potrafią pić wódki" - tak Janusz Atlas opisał kiedyś sam siebie w rozmowie z "Magazynem Futbol". Było to niedługo przed śmiercią w 2010 r. (dziennikarz zmarł na nowotwór). Piotr Żelazny miał okazję pracować z nim w kultowym tygodniku "Piłka Nożna". Był wówczas początkującym dziennikarzem i któregoś razu Atlas miał dla niego zadanie nie do końca dziennikarskie. Żelazny odmówił jego wykonania, co Atlasowi, lekko mówiąc, się nie spodobało. A przynajmniej początkowo.

- Świętej pamięci już dziś Janusz Atlas powiedział do mnie "młody, skocz po wódę" - zaczął historię Żelazny. - A ty jako młody, nieopierzony dziennikarski romantyk, jak się zderzyłeś z tą ścianą? Ruszyłeś po tę wódę? - dopytali go prowadzący. - Nie, nie ruszyłem po tę wódę i rzeczywiście tym sobie nagrabiłem. Było nas tam wtedy czterech czy pięciu w tym pomieszczeniu i kazał mi iść po tę wódkę. Ja tak stanąłem jak wryty i mówię: "Panie Januszu, ja tu nie przyszedłem chodzić po wódkę, tylko jednak pisać" - opowiadał Żelazny. Jak można się łatwo domyślić, powiedzenie czegoś takiego nie skończyło się za dobrze.

Co wolno wojewodzie...

- A on wtedy powiedział, on miał taki styl, "patrz, patrz tego k***a, analfabeta pier*****y myśli, że będzie pisał" i zaczął ciągnąć. Wtedy jeszcze wszyscy się dołączyli, bo kultura mobbingu też była wtedy bardzo wysoka. Ale rzeczywiście po tę wódę nie poszedłem i myślę też, że u Atlasa jakąś formę szacunku tym, że mu się postawiłem, zyskałem. To była dziwna osobowość. Nie wiem, czy tak wypada o zmarłych mówić, szczególnie że on nie ma jak mi odpowiedzieć, ale to był taki facet, który pomiatał ludźmi. Natomiast cenił tych, którzy mu się stawiali - zakończył Żelazny.

