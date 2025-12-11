Jagiellonia Białystok zagrała już 28 meczów w tym sezonie, licząc wszystkie rozgrywki. Mimo sporego nakładu spotkań zespół Adriana Siemieńca cały czas notuje dobre wyniki. W Ekstraklasie Jagiellonia zajmuje czwarte miejsce z 28 punktami i traci dwa do prowadzącej Wisły Płock, a ma jeszcze do rozegrania zaległy mecz z GKS-em Katowice. W Lidze Konferencji Jagiellonia zajmuje dziewiąte miejsce z ośmioma punktami po czterech kolejkach i cały czas ma szansę na bezpośredni awans do 1/8 finału, choć przed nią są spotkania z Rayo Vallecano i AZ.

Woronowicz był gościem podcastu "Ofensywni" w "Przeglądzie Sportowym Onet". Aktor opowiedział o jednej ze swoich podróży wraz z kibicami Jagiellonii.

- Wiadomo, że z Jagiellonią było różnie, był taki moment, że nie była w czubie Ekstraklasy. Ostatni kibice byli bardzo wierni. Kiedyś jak jechałem polskim ekspresem, autobusem, zatrzymał się on gdzieś w szczerym polu, nie było tej wielkiej, wspaniałej drogi, która teraz jest. Jechał radiowóz na "bombie", nagle policjant mówi, że kibice Jagiellonii będą z nami jechać i wsadzą ich tutaj. Miałem wesołą podróż, wszyscy się modlili, żebyśmy dojechali, ale goście się dobrze zachowywali. Dopchali trochę kibiców, na stojaka też - powiedział.

Woronowicz to odtwórca roli Dariusza Wasiaka w serialu "The Office PL", który cieszy się dużą popularnością. Woronowicz grał w takich filmach i serialach, jak "Popiełuszko. Wolność jest w nas", "Drogówka", "Hans Kloss. Stawka większa niż śmierć", "Zimna wojna", "Kamerdyner" czy "Teściowie".

Kibole Jagiellonii zaatakowali kibiców Rayo. "Zabezpieczono pałki teleskopowe"

Na kilkanaście godzin przed meczem Jagiellonii Białystok z Rayo Vallecano doszło do rozróby z udziałem kibiców Jagiellonii. Około 50 napastników zatrzymało autokar na trasie S8 z kibicami z Hiszpanii. Łącznie rannych zostało dziesięć osób, w tym dziewięciu Hiszpanów.

"Dzięki przyjazdowi Policji uniknięto eskalacji. W wyniku penetracji terenu policjanci stwierdzili przeciętą siatkę odgradzającą drogę serwisową od S8. W okolicy policjanci zatrzymali dwa pojazdy oraz cztery osoby, w tym jedną kobietę. Wszyscy to mieszkańcy Białegostoku. Do sprawy zatrzymano łącznie siedem osób. Zabezpieczono m.in. kominiarki, pałki teleskopowe, drewniane i nożyce do cięcia metalu. Policjanci zabezpieczają dowody, ustalają dokładny przebieg zdarzenia i jego uczestników" - pisał oddział Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

