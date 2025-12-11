Katastrofa w Lidze Mistrzów. Nie chce się wierzyć, co zrobili. Samo dno

Villarreal rozgrywa znakomity sezon w lidze hiszpańskiej. Żółta Łódź Podwodna znajduje się w ligowej tabeli na 3. miejscu. Z zaledwie 5 punktami straty do liderującej stawce Barcelonie. Podopieczni Marcelino zagrali jeden mecz mniej od Dumy Katalonii i drugiego Realu Madryt. Villarreal dużo gorzej radzi sobie jednak w rozgrywkach Ligi Mistrzów, gdzie pokazuje zupełnie inną twarz.

REKLAMA

Zobacz wideo Lech zakpił z Hiszpanów. "Wolałbym mieć taką szatnię niż takich piłkarzy"

Katastrofa Villarreal w rozgrywkach Ligi Mistrzów

W spotkaniu 6. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów Villarreal przegrał na własnym stadionie 2:3 z FC Kopenhagą, mimo bycia zdecydowanym faworytem tego meczu. Na domiar złego Duńczycy zwycięskiego gola zdobyli w 90. minucie gry. Kibiców Villarreal taki wynik nie powinien jednak zaskakiwać. W rozgrywkach Champions League Żółta Łódź Podwodna pokazuje bowiem zupełnie inną twarz niż w lidze. Postawa podopiecznych Marcelino jest katastrofalna. Porażka z Kopenhagą to nie pierwszy raz, kiedy Villarreal przegrał mecz, który musiał wygrać. Wcześniej Hiszpanie musieli uznać wyższość m.in. cypryjskiego Pafos.

Szanse na awans są tylko matematyczne

Villarreal w tegorocznej fazie ligowej Ligi Mistrzów nie wygrał jeszcze spotkania. Hiszpański zespół ma na koncie zaledwie 1 punkt, zdobyty w meczu z Juventusem. Daje to przedostatnie miejsce w tabeli. Podopieczni Marcelino wyprzedzają Kairat Ałmaty, dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu. Spotkania z Ajaxem i Bayerem Leverkusen będą meczami wyłącznie o honor. Teoretycznie Villarreal jest w stanie wyjść z grupy z 7 punktami, jednak według wyliczeń Football Meets Data szanse na to wynoszą zaledwie 0,1%. Rozgoryczenia taką sytuacją nie krył trener Marcelino.

- Ten sezon w Lidze Mistrzów jest katastrofalny. Musimy się z tym pogodzić - powiedział Marcelino na pomeczowej konferencji.

Następny mecz Villarreal zagra w najbliższą niedzielę (14 grudnia). Podopieczni Marcelino zmierza się w rozgrywkach ligowych z Levante. Kolejnym przeciwnikiem hiszpańskiej drużyny w Lidze Mistrzów będzie Ajax, który przyjedzie na Estadio de la Ceramica 20 stycznia.