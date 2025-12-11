Haaland po tym, co zrobił, znowu na ustach całej Europy

Manchester City zwyciężył w hicie 6. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów z Realem Madryt 2:1. Gola dla Królewskich zdobył Rodrygo, dla The Citizens trafiali O'Reilly i Haaland. Na ustach całej Europy jest szczególnie Norweg, który może pochwalić się niesamowitą statystyką.

Co za liczby Haalanda. Norweg na ustach całej Europy

Wykorzystany w meczu z Realem rzut karny był dla Haalanda 51 trafieniem w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Szczególne wrażenie robi fakt, że Norweg tyle bramek zdobył w zaledwie 50 spotkaniach. Haaland jest pierwszym zawodnikiem w historii, który może się pochwalić takim osiągnięciem.

Haaland skomentował brak Mbappe. "Zawsze chcesz rywalizować z najlepszymi"

Spotkania Realu Madryt z Manchesterem City zazwyczaj są okazją do śledzenia rywalizacji Kyliana Mbappe z Erlingiem Haalandem. Francuz nie mógł jednak pojawić się na murawie, ze względu na kontuzję, której doznał w ostatnim meczu ligowym z Celtą Vigo. Norweg został zapytany przez TNT Sports o nieobecność Mbappe podczas środowego meczu.

- Wiedzieliśmy o kontuzji Mbappe. W naszym zespole też nie ma kilku zawodników. Zawsze chcesz rywalizować z najlepszymi piłkarzami. Z drugiej strony nieobecność Kyliana dała nam pewną przewagę psychologiczną - zauważa Haaland w rozmowie z TNT Sports.

Po 6. kolejkach fazy ligowej Ligi Mistrzów Manchester City znajduje się na 4. miejscu, z 5 punktami straty do Arsenalu. Haaland w klasyfikacji strzelców jest drugi, tracąc 3 gole do Mbappe. The Citizens muszą póki co uznawać wyższość Kanonierów również w ligowych rozgrywkach. Podopieczni Pepa Guardioli są na drugim miejscu w tabeli, tracąc 2 punkty do przewodzącego stawce Arsenalu.