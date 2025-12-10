Dogadali się! Legendarny piłkarz wrócił na ławkę trenerską

Robert Prosinecki jest legendą chorwackiego futbolu. W czasie swojej kariery grał m.in. w Realu Madryt czy FC Barcelonie. Po karierze zajął się trenerką i w ostatnim czasie prowadził kadrę Czarnogóry.

Legendarny piłkarz objął egzotyczną reprezentację

Jednak wyniki nie zadowalały władz federacji, które we wrześniu go zwolniły. Długo nie musiał czekać na ponowne zatrudnienie, bo serwis telegraf.rs informuje, iż został on ogłoszony nowym selekcjonerem reprezentacji... Kirgistanu.

Umowa byłego piłkarza z Kirgiskim Związkiem Piłki Nożnej (KFU) obowiązuje do końca 2026 roku z możliwością przedłużenia. "Jeśli kirgiska reprezentacja pod jego wodzą odniesie sukces na Pucharze Azji w 2027 roku, to umowa zostanie przedłużona o kolejne trzy lata" - poinformował KFU w oświadczeniu, cytowany przez telegraf.rs.

Szef kirgiskiego związku liczy, że Robert Prosinecki poprawi wyniki piłkarzy tej nacji, którzy plasują się na 104. miejscu w rankingu FIFA.

Bogate CV Roberta Prosineckiego

Robert Prosinecki występował w przeszłości na pozycji ofensywnego pomocnika. Swoją profesjonalną karierę rozpoczynał w Dinamie Zagrzeb, ale rozegrał dla tego klubu tylko dwa spotkania. Przeniósł się do Crvenez Zvezdy Belgrad, skąd trafił do Realu Madryt za osiem milionów dolarów. Później trafił na wypożyczenie do Realu Oviedo. Po wygaśnięciu kontraktu z Realem Madryt kontynuował karierę w Hiszpanii. Trafił do... FC Barcelony. Później grał w Sevilli, by następnie wrócić do Dinama Zagrzeb. Następnie reprezentował kluby takie jak FC Portsmouth, Olimpii Lublana i NK Zagrzeb, którego był później tymczasowym trenerem.

Był także asystentem selekcjonera Chorwacji oraz prowadził Azerbejdżan, Bośnię i Hercegowinę. Dotychczas pracował w repreezntacji Czarnogóry. Jeśli chodzi o piłkarskie kluby, to był trenerem Crvenej zvezdy, Kayserisporu, czy Olimpiji Lublana.

