Żadnych wątpliwości po losowaniu 1/4 finału PP. Mówią tylko o jednym nazwisku

Puchar Polski wkracza w decydującą fazę. W środę 10 grudnia rozlosowano ćwierćfinałowe pary rozgrywek, a wśród nich nie brakuje hitów. Najciekawiej zapowiada się starcie mistrza Polski, Lecha Poznań z wiceliderem Ekstraklasy, Górnikiem Zabrze.

To będzie prawdziwy hit!

"Lech Poznań - Górnik Zabrze w Poznaniu. Patrząc na tabelkę - hicior" - pisze na portalu X dziennikarz Interii, Radosław Nawrot.

Temat losowania w rozmowie z członkiem biura prasowego Lecha Poznań, Maciejem Henszelem, podjął dziennikarz portalu "Meczyki", Dawid Dobrasz.

"Wszystko idealnie, gramy u siebie - to jest najważniejsze" - stwierdził były rzecznik prasowy "Kolejorza".

Drugo- i trzecioligowcy na ustach wszystkich

Mimo to, wcale nie ten pojedynek wzbudza najwięcej emocji w mediach społecznościowych. Serca kibiców w poprzednich rundach skradły bowiem ekipy z niższych poziomów rozgrywkowych - Zawisza Bydgoszcz, Chojniczanka Chojnice i Avia Świdnik. Dwie pierwsze zmierzą się ze sobą w bezpośrednim starciu, zaś Avia podejmie Raków.

"Trzecioligowy Zawisza Bydgoszcz lub drugoligowa Chojniczanka Chojnice o jeden krok od wielkiego finału na PGE Narodowym. Niebywała historia. Łukasz Tomczyk kontra Avia, jego kryptonit. Możliwe jednak, że nie zasiądzie na ławce Rakowa z uwagi na czerwoną kartkę w 1/8 finału" - czytamy na profilu Bartosza Wieczorka z TVP Sport.

O zatargach Łukasza Tomczyka z Avią przypomina również Przemysław Langier z Interii.

"Avia Świdnik - Raków Częstochowa w ćwierćfinale PP. Czyli Łukasz Tomczyk znów zmierzy się ze swoją Bestia Negra. Odpadał z Avią w 2024, odpadł w 2025, pojedzie z Rakowem w 2026" - zauważa dziennikarz.

Parą, która wzbudziła najmniej emocji jest ta złożona z ekstraklasowych GKS-u Katowice i Widzewa Łódź. Jak typuje Łukasz Ciona z Kanału Sportowego, do półfinału awansuje ekipa z Łodzi.

"Dalej idą Lech, Raków, Zawisza i Widzew" - czytamy na jego profilu na portalu X.

Spotkania w ramach ćwierćfinału Pucharu Polski zaplanowano w dniach 3-5 marca przyszłego roku.

