Gigant za wszelką cenę chce u siebie Lewandowskiego. "Doszło do rozmów"

Światowe media od dłuższego czasu są przekonane, że Robert Lewandowski po wypełnieniu obowiązującej umowy z Barceloną zmieni klub. W ostatnim czasie reprezentant Polski jest pod formą, ale chętnych na zatrudnienie 38-letniego napastnika nie brakuje.

Jest szansa, że zostanie w Barcelonie

Głos w sprawie potencjalnego transferu "Lewego" zabrał dziennikarz portalu "Meczyki", Tomasz Włodarczyk. Jego zdaniem nic nie jest jeszcze przesądzone.

- W okolicach końcówki sezonu dojdzie do rozmów Barcelony z Robertem Lewandowskim w sprawie jego dalszej przyszłości. Żadna decyzja jeszcze nie zapadła - poinformował.

Wielu chętnych z Milanem na czele

Mimo to w kolejce po 163-krotnego reprezentanta kraju ustawiają się kolejne kluby, a sam zainteresowany coraz chętniej spogląda na potencjalne oferty. Wśród nich wybija się jeden szczególny zespół.

- Robert rozważa różne scenariusze w swojej głowie. Na pewno pojawią się dla niego oferty z Arabii Saudyjskiej lub MLS. Wciąż też jest temat Milanu. Odzywają się kluby z Turcji, ale uważam, że ten kierunek Roberta nie interesuje. Milan to już bardziej opcja dla niego. W ostatnich dniach miało dojść do rozmów przedstawicieli klubu z Mediolanu z jego agentem. Trzeba się uzbroić w cierpliwość w tej kwestii - stwierdził Włodarczyk.

Może spełnić marzenie taty

Gdyby Lewandowski faktycznie trafił na San Siro, nie tylko wpisałby do CV kolejny wielki klub w topowej lidze, ale i spełniłby marzenie swojego zmarłego w 2005 roku ojca, Krzysztofa, który podczas wigilijnego wieczoru w 1996 r. powiedział:

- Ja tobie życzę, żebyś grał w piłkę nożną w pierwszej lidze włoskiej, zarabiał super dużo pieniędzy, a na starość będziesz tatusia utrzymywał. Roberto Lewandowski - najlepszy piłkarz w Europie. Jak tak dalej będziesz trenował, to tak będzie.

Ponadto, Lewandowski w barwach Milanu może spotkać się z inną z legend piłki nożnej, Luką Modriciem. Chorwat trafił do Włoch przed rozpoczęciem sezonu 2025/26 i od razu zaskarbił sobie sympatię włoskich kibiców.

Czy transfer do Serie A przedłuży karierę polskiego napastnika w czołowych rozgrywkach w Europie? Czy jednak "Lewy" wybierze emeryturę w USA bądź Arabii Saudyjskiej? A może zostanie w Barcelonie? Na rozstrzygnięcie musimy poczekać do końca sezonu.

