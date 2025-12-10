Szykuje się gorąca zima! Cztery kluby biją się o transfer Szymańskiego

Turecki kanał TGRT Haber poinformował, że włodarze Fenerbahce planują wyprzedaż. Wśród piłkarzy, których klub chce się "pozbyć" już zimą znajdują się Irfan Can Kahveci, Youssef En-Nesyri, Rodrigo Becao, Cenk Tosun oraz Sebastian Szymański.

Lyon jest faworytem do ściągnięcia Polaka

Zarząd giganta znad Bosforu zaprosił agentów wymienionych zawodników na rozmowy o przyszłości ich podopiecznych. Poinformowano ich o możliwości zmiany klubu już w zimowym okienku transferowym, jeśli pojawią się rozsądne oferty. Takich spodziewać może się wyceniany na 14 milionów euro przez portal Transfermarkt reprezentant Polski.

Choć Sebastian Szymański nie rozgrywa udanego sezonu (w 20 meczach strzelił dwa gole i zanotował dwie asysty), chętnych na jego zatrudnienie nie brakuje. Już wcześniej mówiło się o zainteresowaniu francuskiego Olympique'u Lyon usługami 26-latka, który zdaniem portalu Fotomac.com.tr szykuje się do złożenia kolejnej oficjalnej oferty transferowej.

Szymański w Bundeslidze? To też możliwe

Do walki o podpis 50-krotnego reprezentanta Polski mają włączyć się również trzy inne zespoły. Zdaniem niemieckiego Fussballdaten.de, Szymański jest na celowniku Bayeru Leverkusen, Eintrachtu Frankfurt oraz VfB Stuttgart. Na ten moment oficjalnej oferty brakuje, ale niewykluczone jest, że Polak otrzyma propozycję z zespołu występującego w Bundeslidze.

Zmiana otoczenia może okazać się pomocna dla wychowanka Legii Warszawa. Pomocnik stracił miejsce w składzie ekipy ze Stambułu po odejściu Jose Mourinho, a nowy trener, Domenico Tedesco, najczęściej wpuszcza go na boisko z ławki rezerwowych.

W Fenerbahce Sebastian Szymański do tej pory rozegrał 128 spotkań, w których 22-krotnie trafiał do siatki i 30-krotnie asystował. Wszystko wskazuje na to, że ten licznik niebawem się zatrzyma.