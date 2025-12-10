Słowa Lewandowskiego w przerwie zmieniły wszystko. Gwiazdor zdradził

Pierwsza połowa meczu z Eintrachtem Frankfurt była dla piłkarzy FC Barcelony prawdziwą męką. "Duma Katalonii" przegrywała z niemieckim klubem po bramce zdobytej przez Ansgara Knauffa, a jej gra nie porywała. Podobnie jak gra Roberta Lewandowskiego.

Hansi Flick zareagował wprowadzeniem Marcusa Rashforda w miejsce Fermina Lopeza. Anglik odmienił obraz gry i już po pięciu minutach drugiej części spotkania po jego dośrodkowaniu na 1:1 trafił Jules Kounde. Chwilę później Francuz miał na koncie dublet - tym razem po wrzutce Lamine'a Yamala - i ustalił wynik meczu na 2:1.

Rady Lewandowskiego kluczem do sukcesu?

Choć Lewandowski nie wyglądał tego dnia najlepiej i został zmieniony po 66 minutach gry, dał radę pomóc swojemu zespołowi. Z tym że poza boiskiem. Po zakończeniu hiszpańsko-niemieckiego starcia Rashford w rozmowie z Robertem Skrzyńskim z Canal+Sport zdradził, że rady Polaka okazały się kluczowe w odwróceniu losów rywalizacji.

- To zawodnik z ogromnym doświadczeniem. W przerwie zasugerował mi, żeby spróbować kilku dośrodkowań pośrednich i czegoś trochę innego, bo Eintracht bronił się przeciwko nam zbyt łatwo. Musieliśmy coś zmienić. No i gole przyszły właśnie po takich dośrodkowaniach, więc to była dobra rada - stwierdził wychowanek Manchesteru United.

Oprócz podkreślenia roli "Lewego" w triumfie nad zespołem z Frankfurtu Rashford mówił o pozytywnych stronach wtorkowego spotkania. Trzeba jednak powiedzieć, że bundesligowy rywal postawił Barcelonie trudne warunki.

- Myślę, że zagraliśmy przyzwoity mecz, całościowo to było dobre spotkanie. Oni zagrali lepiej w pierwszej połowie niż w drugiej. Dla mnie ważne było wprowadzenie kilku zmian w przerwie, choć nie było ich zbyt wiele. W drugiej połowie stworzyliśmy lepsze sytuacje - zauważył Anglik.

- Czasami w futbolu jest tak, że trudno złamać rywala, zwłaszcza gdy strzeli gola tak wcześnie. Spodziewaliśmy się trudnego meczu i taki też był. Jestem bardzo szczęśliwy, że wygraliśmy - dodał skrzydłowy "Barcy".