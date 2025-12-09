Katastrofa Lewandowskiego w Lidze Mistrzów! Tak go ocenili w Hiszpanii

Robert Lewandowski wyszedł w pierwszym składzie na mecz Ligi Mistrzów przeciwko Eintrachtowi Frankfurt. Tym razem odpoczywał Ferran Torres, który w poprzednim meczu Barcelony strzelił hat-tricka. 37-latek stanął więc przed wielkim wyzwaniem, by jego występ w porównaniu do wyczynu Hiszpana nie wypadł blado.

REKLAMA

Zobacz wideo Polacy mogą trafić do potencjalnie łatwej grupy. Kosecki: Łatwiej będzie wyjść z grupy niż awansować z baraży

Barcelona bardzo potrzebowała zwycięstwa nad Eintrachtem. Sytuacja w Lidze Mistrzów przed szóstą kolejką tych rozgrywek wyglądała kiepsko. Siedem punktów w pięciu meczach i 18. pozycja to wynik poniżej oczekiwań. Czołowa ósemka wciąż była w zasięgu, ale kolejna wpadka była już wykluczona - margines błędu został wykorzystany.

Skuteczna pogoń Barcelony

Po pierwszej połowie zapowiadało się jednak na kompromitację. Barca grała niechlujnie, a Eintracht prowadził 1:0 po skutecznej kontrze wykończonej przez Knauffa. Robert Lewandowski co prawda skierował piłkę do siatki, jednak dogrywający mu Raphinha otrzymał podanie, będąc na pozycji spalonej.

Losy meczu błyskawicznie się odmieniły po dwóch bramkach Kounde. Przy pierwszym golu obrońcy asystował wprowadzony w przerwie Rashford, a przy drugiej - Yamal. Lewandowski z kolei zepsuł dwie akcje - najpierw faulował obrońcę gości, a potem zamiast strzelać, odegrał do Rashforda. Polak zakończył swój udział w meczu w 66 minucie, kiedy wszedł za niego Ferran Torres. Barcelona wygrała 2:1 i poprawiła humory swoim kibicom.

Koszmarna passa "Lewego"

Dla Roberta Lewandowskiego był to już siódmy z rzędu mecz Ligi Mistrzów bez strzelonej bramki. Niemoc trwa już 379 minut - ostatni raz Polak trafił do siatki w spotkaniu z Borussią Dortmund w ćwierćfinale poprzedniej edycji LM. Licznik goli 37-latka zatrzymał się na liczbie 105 i od ośmiu miesięcy ani drgnie.

Jak występ Lewandowskiego oceniły hiszpańskie media? Już po pierwszej połowie był on krytykowany, i nie zrobił nic, by zawalczyć o lepsze noty.

Sport nie zmienił swojej opinii i utrzymał ocenę 4 w dziesięciostopniowej skali. Razem z Ferminem Lopezem była to najniższa nota w drużynie. "Posadzenie na ławce Ferrana Torresa, który w poprzednim meczu zdobył hat-tricka, wymaga znacznie lepszej postawy. Polak nie potrafił znaleźć dobrych okazji do strzału. Jego ruchy również nie były tak dobre jak we wcześniejszych meczach. Został zastąpiony w 65. minucie" - czytamy.

Parę strzałów i nic więcej

ElDesmarque również wystawił Lewandowskiemu "czwórkę". "Jego pierwszy strzał był niecelny, a drugi zakończyło się bramką... ale z pozycji spalonej. Tak wyglądał jego udział w ataku w pierwszej połowie. Po przerwie poprowadził dobrą akcję, która dała Rashfordowi szansę na trafienie. Ten jednak jej nie wykorzystał. Poza tym - niewiele więcej" - oto jak został oceniony kapitan reprezentacji Polski.

Bardziej wyrozumiały był portal barcauniversal.com. Tam Lewandowski zasłużył na "siódemkę". "Dobrze wykończył podanie od Raphinhi, ale jego gol został anulowany. Poza tym polski napastnik ani nie stworzył wielu szans, ani nie pojawiał się na swoich standardowych pozycjach do strzelania bramek". Według algorytmów aplikacji SofaScore Lewandowski zasłużył na ocenę 6,5. Niższą otrzymał jedynie Raphinha, a taką samą - Balde.

Barcelona po zwycięstwie nad Eintrachtem Frankfurt włączyła się do walki o czołową ósemkę LM, premiowaną bezpośrednim awansem do 1/8 finału. Duma Katalonii awansowała na 13. miejsce w tabeli, ale różnice są niewielkie. Drużyny zajmujące miejsca 4-8 mają zaledwie dwa punkty więcej. Zwycięstwa w meczach ze Slavią Praga i Kopenhagą mogą zapewnić jedną z czołowych lokat.