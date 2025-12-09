Szef FIFA oskarżony. Poszło o Trumpa

Niedawno odbyła się ceremonia losowania grup mistrzostw świata. Zanim jednak do tego doszło, FIFA przyznała pierwszy wraz własną Pokojową Nagrodę. Otrzymał ją prezydent USA - Donald Trump. To wywołało spore oburzenie, a oberwało się przede wszystkim szefowi FIFA Gianniemu Infantino. "Uderzano w szefa FIFA, Gianniego Infantino, że traci resztki honoru i naraża FIFA na kolejne straty wizerunkowe tylko po to, by zaspokoić ego Trumpa" - pisaliśmy na łamach Sport.pl.

Wpłynęła skarga na szefa FIFA

To jednak nie koniec konsekwencji. Jak informuje "The Athletic" - do Komisji Etyki FIFA wpłynęła skarga na Gianniego Infantino, w której zarzucono "wielokrotne naruszenia" obowiązku neutralności politycznej FIFA.

"Wniesiono również o wszczęcie dochodzenia w sprawie procesu przyznania prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi pierwszej Pokojowej Nagrody FIFA" - dodano.

Pismo zostało złożone przez aktywistów z organizacji FairSquare, Zajmuje się ona głównie prawami osób migrujących zarobkowo na całym świecie, represjami politycznymi i sportem.

Dziennikarze "The Athletic" przejrzeli ośmiostronicowy dokument, jaki otrzymała Komisja Etyki FIFA. Opisano w nim "cztery domniemane naruszenia przez Infantino obowiązku neutralności FIFA, określonego w artykule 15 Kodeksu Etyki FIFA" - czytamy.

O co oskarżono Infantino?

Zdaniem organizacji non-profit naruszenia dotyczą statutu organizacji, którym jest jasno napisane, iż: "FIFA zachowuje neutralność w kwestiach politycznych i religijnych". "Kodeks Etyki FIFA 'wymaga również, aby wszystkie osoby zobowiązane do przestrzegania Kodeksu zachowały neutralność polityczną… w kontaktach z instytucjami rządowymi'" - zauważono.

Podkreślono, że Infantino publicznie lobbował za przyznaniem Pokojowej Nagrody Nobla Donaldowi Trumpowi, co według Fair Square "stanowi wyraźne, osobiste poparcie dla interwencji prezydenta Trumpa w kontrowersyjnej sytuacji politycznej" - piszą dziennikarze.

Ponadto w jednym z wywiadów szef FIFA miał bronić działań prezydenta USA, czym zajął "bardzo jasne stanowisko polityczne" i - według organizacji - miał zachęcać ludzi do poparcia jego programu politycznego.

Organizacja wzywa w swojej skardze do "zbadania okoliczności towarzyszących decyzji o wprowadzeniu i przyznaniu Pokojowej Nagrody FIFA oraz ich zgodności z przepisami proceduralnymi FIFA" - zakończono.