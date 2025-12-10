Ależ wieści! Marzenie Świątek blisko spełnienia

Prawdziwa rewolucja w WTA jest tuż za rogiem! W nowy sezon organizacja wkroczy z nowym sponsorem. Głównym partnerem cyklu ma zostać Mercedes-Benz, a umowa sponsorska ma obowiązywać przez kilka najbliższych lat.

O zbliżającym się ogłoszeniu poinformowała Jessica Schiffer, dziennikarka New York Times, na swoim blogu Hard Court. Mercedes ma zastąpić dotychczasowego sponsora tytularnego cyklu WTA Tour, firmę Hologic. Jest to spółka medyczna, skupiająca się przede wszystkim na zdrowiu kobiet. Zdaniem Schiffer, umowa podpisana w 2022 roku przynosiła około 20 milionów dolarów rocznie.

Większe środki dla tenisistek

Można domniemywać, że WTA będzie mogło liczyć na znacznie większe środki z nowej umowy sponsorskiej. Wystarczy porównać dane finansowe obu spółek. W 2025 roku Hologic zanotowało 4,1 miliarda dolarów przychodu. Grupa Mercedes-Benz w sprawozdaniu za 2024 rok podała przychód w wysokości 145,6 miliarda dolarów. Mowa więc o kwocie 35 razy wyższej, a za tym idą zdecydowanie większe możliwości finansowania sportu.

Co więcej, Mercedes jest marką globalną, znaną w każdym zakątku świata. Kojarzy się z doskonałością, nowoczesnością, zaawansowaną inżynierią i prestiżem. Współpraca z taką firmą zdecydowanie ułatwi rozmowy z innymi, mniejszymi sponsorami. Wsparcie mało znanej firmy medycznej nie mogło być aż tak pomocne. Przed WTA otwierają się zupełnie nowe drzwi. Odpowiednie wykorzystanie kontraktu z Mercedesem wpłynie pozytywnie na wpływy z mniej znaczących umów sponsorskich.

Nie jest to pierwszy raz, gdy Mercedes wchodzi do świata tenisa. Luksusowa marka samochodowa wspierała męskie rozgrywki ATP przez 12 lat. Współpraca zakończyła się w 2008 roku, kiedy to miejsce miał wielki ekonomiczny kryzys. Logo Mercedesa można było zobaczyć też przy okazji US Open, a firma sponsorowała między innymi Rogera Federera czy Sloane Stephens.

O to chodziło Idze

Tym samym jeden z apeli Igi Świątek jest bliżej spełnienia. Co prawda partnerstwo z Mercedesem nie będzie oznaczać mniej wymagającego kalendarza imprez. Jest to jednak krok w stronę zrównania zarobków między tenisistami a tenisistkami. Zostało już to osiągnięte w Wielkim Szlemie, ale mniej renomowane turnieje wciąż wypłacają wyższe premie mężczyznom.

Dodatkowo Mercedes może podpisywać indywidualne umowy sponsorskie z poszczególnymi tenisistkami, co również zwiększy ich przychody. Wczoraj takie partnerstwo ogłosiła Coco Gauff.