Powrót na stronę główną

Trzęsienie ziemi w TS Wiśle Kraków! 18 osób chce odejść
Wiślacka Szkoła Futbolu przeżywa kryzys. Pracę stracił dyrektor akademii, Leszek Kozioł. Wstawiło się za nim aż osiemnastu trenerów pracujących z młodymi adeptami sztuki piłkarskiej. Uważają decyzję TS Wisła za bezpodstawną i oczekują przywrócenia Kozioła do pracy. W przeciwnym razie złożą oni wypowiedzenia. Protest popierają również rodzice dzieci trenujących w WSF.
Wiślacka Szkoła Futbolu
Screenshot Youtube TS WISŁA KRAKÓW

Kilka dni temu TS Wisła podjęła decyzję o wypowiedzeniu umowy z dyrektorem Wiślackiej Szkoły Futbolu, Leszkiem Koziołem. Jest to postać wręcz kluczowa dla istnienia WSF, gdyż organizuje on działania akademii od jej powstania w 2020 roku. Obecnie trenuje w niej około 500 dzieci, a grupy zrzeszają nawet 4-latków. 

Zobacz wideo Polacy mogą trafić do potencjalnie łatwej grupy. Kosecki: Łatwiej będzie wyjść z grupy niż awansować z baraży

Co ważne, Wiślacka Szkoła Futbolu jest akademią prowadzoną przez Towarzystwo Sportowe Wisła - wielosekcyjny klub sportowy działający na zasadzie stowarzyszenia i nie ma nic wspólnego ze spółką akcyjną, zajmującą się pierwszoligową drużyną Wisły Kraków

Trenerzy solidarni z dyrektorem

Trenerzy pracujący w WSF kategorycznie nie zgadzają się z taką decyzją. Osiemnastu z nich podpisało się pod listem otwartym do zarządu TS Wisła. Czytamy w nim: "Leszek Kozioł jest związany z Wiślacką Szkołą Futbolu od momentu jej utworzenia w 2020 roku. To on w dużej mierze odpowiadał za zbudowanie i rozwój projektu, który dziś zrzesza ponad 500 dzieci, 20 trenerów i posiada Złoty Certyfikat PZPN na rok 2025". Uważają oni podany powód dymisji - objęcie przez Kozioła posady w Zarządzie Infrastruktury Sportowej - za niezrozumiały, gdyż informacja ta nie była tajemnicą od miesięcy.

Trenerzy wyrażają obawy, że poszło o zbyt aktywne działania, które miały doprowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy organizacji. "Dyrektor wielokrotnie zwracał się do Zarządu w kwestiach infrastrukturalnych i organizacyjnych (...), poruszając stan klubowej infrastruktury zagrażający bezpieczeństwu Dzieci trenujących w Klubie, brak stref dla Rodziców (...), a także inne sprawy istotne dla codziennego funkcjonowania klubu. Pomimo licznych zgłoszeń, uwagi te pozostawały bez reakcji" - czytamy w liście.

18 trenerów odejdzie?

W poniedziałek, 8 grudnia, trenerzy WSF spotkali się z zarządem TS Wisła, jednak przedstawione argumenty ich nie przekonały. "Przedstawione tezy i oceny pracy Dyrektora nie znajdują - zgodnie z naszym doświadczeniem - potwierdzenia w rzeczywistości. (...) Apelujemy do Zarządu Klubu o ponowne rozważenie podjętej decyzji i o pozostawienie Pana Leszka Kozioła na stanowisku Dyrektora."

"W takiej sytuacji, jasno deklarujemy, że wszyscy podpisani poniżej Trenerzy w ramach sprzeciwu wobec niezrozumiałej dla nas decyzji Zarządu Klubu złożą wypowiedzenia umów" - czytamy. List otwarty kończy się postawieniem terminu na podjęcie decyzji. Jeżeli zarząd TS Wisła nie zmieni zdania do 15 grudnia, aż osiemnastu szkoleniowców odejdzie z Wiślackiej Szkoły Futbolu.

Z informacji TVP Sport wynika również, że rodzice młodych adeptów futbolu popierają protest trenerów. Gotowi są oni nawet wypisać swoje dzieci ze szkółki, jeżeli nie dojdzie do porozumienia.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/11 W którym sporcie używa się takiej piłki?

QUIZ: dopasujesz piłkę do sportu? Tylko 10% osób potrafi to zrobić bez pomyłki. Sprawdź się!