Wiadro pomyj wylało się na Lewandowskiego. "On jest tchórzem"

Robert Lewandowski i Cezary Kucharski, którzy kiedyś blisko współpracowali, obecnie toczą sądowy spór dotyczący rzekomego szantażu na 163-krotnym reprezentancie Polski. Jednym z ważniejszych kwestii w sprawie są nagrania rozmów między piłkarzem a jego dawnym menedżerem. Jednak wraz z upływem czasu sprawa zatacza coraz szersze kręgi.

Cezary Kucharski odsłania kulisy procesu z Robertem Lewandowskim. "Nie ma całości nagrań"

53-latek jako strona ma wgląd do wielu dokumentów. To, co tam znalazł, częściowo ujawnił w rozmowie z Weszło. Okazuje się, że nie tylko jego rozmowy były rejestrowane. - W aktach sprawy widziałem, że Lewandowski nagrywał też inne osoby. Nie mogę powiedzieć, kogo, ale nagrywał. Nie ma w aktach sprawy całości nagrań. Lewandowski dostarczył prokuraturze, co mu pasowało. Nie ma początku, nie ma końca - oznajmił.

Kucharski nie szczędził cierpkich słów 37-latkowi. - Nie lubi płacić, nie lubi rozliczać, lubi dostawać różne rzeczy za darmo. Nie rozumie, że czas, który ludzie na niego poświęcają, to jest praca. On nie rozumie świata - ocenił. Według niego niewiele w tej kwestii się zmienia. - Nie rozumiał i jak go w sądzie słuchałem, to nadal nie rozumie. On brnie w wykreowany szantaż - stwierdził.

Cezary Kucharski dosadnie o Robercie Lewandowskim. Podsumował go jednym słowem

- Jestem jedynym człowiekiem w Polsce, który może powiedzieć Lewandowskiemu w twarz, co o nim myśli - dodał Kucharski. Po czym wbił szpilę mediom i dziennikarzom. - Boicie się upubliczniać informacje, które o nim macie z drugiego obiegu. Bo się boicie procesu. A ja wam powiem, że on jest tchórzem - wypalił.

Co do sądowej sprawy Roberta Lewandowskiego i Cezarego Kucharskiego, to w ostatnim czasie główną postacią był Kamil Gorzelnik, prawnik współpracujący z 37-latkiem, a prywatnie jego przyjaciel - w listopadzie był on przesłuchiwany po raz trzeci.

- Jest coraz ciekawiej, coraz bardziej zaskakująco w kontekście tego, co działo się przed nagranymi rozmowami obu panów. Tam musiało dojść do jakiejś niespotykanej maskarady, długo knutej intrygi przez osoby, które podszywały się pod pełnomocników jednej ze stron. Nie mogę jednak nic konkretnie powiedzieć, bo jawność procesu jest wyłączona - przekazał Krzysztof Ways, obrońca 53-latka, w rozmowie z Kacprem Sosnowskim ze Sport.pl.

