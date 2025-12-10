Absolutny rekord Ekstraklasy. Oto najdroższy piłkarz

Branżowy portal Transfermarkt zaktualizował właśnie wyceny piłkarzy Ekstraklasy. Wielu młodych piłkarzy zostało znacznie dowartościowanych. Wśród nich znaleźli się 19-letni Marcel Reguła (z 2 mln do 5 mln euro) czy 18-letni Adrian Przyborek (z 4 mln do 7 mln). Zawodnicy Zagłębia Lubin i Pogoni Szczecin są jednymi z najdroższych w lidze.

Przewodzi jednak gwiazdka Jagiellonii Białystok. Oskar Pietuszewski w październiku znalazł się na liście największych talentów urodzonych w roku 2008. 17-latek występuje w reprezentacji do lat 21 i jest jednym z jej kluczowych zawodników. Robi furorę w Ekstraklasie oraz Lidze Konferencji. Nic dziwnego więc, że pobił właśnie rekord ligi.

Najdroższy Pietuszewski

Najnowsza aktualizacja przygotowana przez Transfermarkt wyceniła go na 12 milionów euro. Jest to wzrost aż o 4 miliony względem poprzednich szacunków. Jednocześnie piłkarz Jagiellonii Białystok pobił rekord najbardziej wartościowego piłkarza Ekstraklasy. Nic dziwnego, skoro interesują się nim największe kluby Europy.

Oskar Pietuszewski jest wręcz murowanym kandydatem do pobicia rekordu transferowego ligi. Do tej pory trzech piłkarzy opuściło Ekstraklasę za 11 milionów euro. Byli to Jakub Moder (sezon 2020/21, z Lecha do Brighton), Kacper Kozłowski (sezon 2021/22, z Pogoni do Brighton) oraz Ante Crnac (sezon 2024/25, z Rakowa do Norwich). Jeżeli tylko 17-latka omijać będą kontuzje, do Białegostoku zostanie wysłany gigantyczny przelew.

Jagiellonia w cenie

Jagiellonia po ostatniej aktualizacji jest najdroższą drużyną ligi. Ich skład wyceniany jest na 43,2 miliona euro. Niewiele mniej warte są kadry Lecha Poznań (41,95 miliona) oraz Rakowa Częstochowa (40,9 miliona). Z kolei łączna wartość piłkarzy sensacyjnego lidera Ekstraklasy, Wisły Płock, to 9,25 miliona euro.

Na wartości straciło wielu piłkarzy Legii Warszawa. Obniżkę o 500 tysięcy euro zanotowano w przypadku Kamila Piątkowskiego, Rubena Vinagre, Damiana Szymańskiego, Kacpra Urbańskiego, Bartosza Kapustki, Noaha Weisshaupta, Ermala Krasniqiego i Milety Rajovicia. Mimo tego kadra Wojskowych jest czwartą najbardziej wartościową w lidze.