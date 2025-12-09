Trzecioligowiec wylosował Barcelonę i zaczęło się szaleństwo

We wtorek 9 grudnia FC Barcelona zagra w Lidze Mistrzów przeciwko Eintrachtowi Frankfurt. Na kilka godzin przed tym spotkaniem klub z Katalonii poznał swojego rywala w 1/16 finału Pucharu Króla. Dla podopiecznych Hansiego Flicka będzie to pierwszy mecz krajowego pucharu w tym sezonie.

FC Barcelona poznała rywala. Oto reakcja piłkarzy

Rywalem FC Barcelony będzie C.D. Guadalajara, czyli drużyna, która na co dzień gra w Primera Federacion - to trzeci poziom rozgrywkowy w Hiszpanii. Guadalajara nie może zaliczyć trwającego sezonu do udanych. Beniaminek walczy o utrzymanie i na ten moment zajmuje 17. miejsce w swojej grupie. Gdyby sezon skończył się dzisiaj, to Guadalajara spadłaby do Segunda Federacion.

W takim momencie wylosowanie FC Barcelony to prawdziwe spełnienie marzeń dla większości kibiców oraz piłkarzy Guadalajary. Widać to po reakcji zawodników trzecioligowego klubu, którą ten opublikował w mediach społecznościowych. Po wylosowaniu Barcelony piłkarze oszaleli ze szczęścia.

"Historyczny moment w życiu" - napisał krótko klub.

Szanse na to, że Guadalajara awansuje do 1/8 finału kosztem Barcelony są oczywiście minimalne, ale wcale nie zerowe. Kibice mistrzów Hiszpanii dobrze pamiętają, że ich zespół dwa sezony temu miał ogromne problemy z grającym na czwartym poziomie rozgrywkowym Barbastro - wtedy udało się wygrać 3:2.

Mecz C.D. Guadalajara - FC Barcelona odbędzie się niedługo, bo już w środę 17 grudnia o godzinie 21:00. Wcześniej Barcelona zagra dwa spotkania - dzisiaj podopieczni Hansiego Flicka podejmą Eintracht Frankfurt w Lidze Mistrzów, a w sobotę 13 grudnia zagrają mecz ligowy z Osasuną. Już teraz zachęcamy do śledzenia tych spotkań w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.