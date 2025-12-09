Cisnął prawdę prosto między oczy. "FIFA zhańbiła się przed całym światem"

Podczas ceremonii losowania fazy grupowej mundialu FIFA przyznała pierwszy wraz własną Pokojową Nagrodę. Otrzymał ją prezydent USA, Donald Trump. Ta decyzja wywołała mnóstwo kontrowersji, przeważały głosy oburzenia. Uderzano w szefa FIFA, Gianniego Infantino, że traci resztki honoru i naraża FIFA na kolejne straty wizerunkowe tylko po to, by zaspokoić ego Trumpa.

Legenda nie certoli się ws. FIFA i Trumpa

Grono krytyków FIFA i Infantino za to, co stało się w Waszyngtonie, jest coraz większe na całym świecie. Do tego grona dołączył Dominik Hasek, były czeski hokeista, mistrz olimpijski z Nagano z 1998 r. Wprost stwierdził, że Pokojowa Nagroda FIFA dla Trumpa to absolutna hańba i kompromitacja dla światowej federacji oraz potwierdzenie, że jest całkowicie skorumpowana.

"FIFA, podobnie jak wiele innych organizacji, miała i nadal ma wiele problemów z korupcją. Ale żeby zhańbić się w ten sposób przed całym światem to po prostu niewiarygodne. To po prostu wstyd!" - grzmiał w swoim wpisie w mediach społecznościowych.

Hasek nie raz uderzał w swoich wpisach w działania skrajnej prawicy i prawicowych populistów, do których zalicza rosyjskiego dyktatora Władimira Putina, premiera Węgier Viktora Orbana oraz obecnego prezydenta USA. Regularnie krytykuje Rosję od początku pełnoskalowej agresji na Ukrainę. W jednym ze swoich ostatnich wpisów oskarżył Trumpa i Orbana o napędzanie rosyjskiego imperializmu.

"Oprócz Rosji to ci dwaj mają największy udział w eskalacji rosyjskiej wojny imperialistycznej, a co za tym idzie, są odpowiedzialni za coraz większą liczbę ofiar i rannych ludzi. Ich poparcie dla Putina daje rosyjskiemu terroryzmowi ogromną pewność siebie i pomaga jej kontynuować wojnę podbojową" - ocenił.

Mistrzostwa świata odbędą się w dniach 11 czerwca - 19 lipca.