Popis Lewandowskiego, Polak strzela aż miło

W poprzednim sezonie Robert Lewandowski w samej lidze hiszpańskiej zdobył dla Barcelony 27 bramek. W tegorocznych rozgrywkach Polak gra mniej, co ma związek z coraz częstszymi kontuzjami i istotniejszą rolą w zespole Ferrana Torresa. W LaLiga Lewandowski trafiał dotychczas 8 razy.

Lewandowski jednym z najlepszych w Europie. Polak strzela aż miło

FC Barcelona wciąż może liczyć na Roberta Lewandowskiego. Polak wyróżnia się w statystyce liczby bramek w stosunku do rozegranych minut. Kapitan reprezentacji Polski trafia w lidze średnio co 80 minut, co daje mu trzeci wynik w całej Europie, jeżeli chodzi o piłkarzy z lig top 5. Lepsi od Lewandowskiego są tylko Harry Kane, który zdobywa gole średnio co 59 minut i Christian Pulisic pokonujący bramkarzy rywali średnio co 64 minuty. W najlepszej 5 są jeszcze Ansu Fati i konkurenta Polaka z szatni Barcelony Ferran Torres.

Kiedy następny mecz FC Barcelony?

Następny mecz FC Barcelona zagra we wtorek, o 21:00, z Eintrachtem Frankfurt. Transmisję przeprowadzi telewizja Canal Plus. Robert Lewandowski ostatnio odpoczywał w meczu ligowym, w związku z tym są duże szanse, że starcie z niemieckim zespołem rozpocznie od pierwszej minuty. W świetnej formie jest jednak również jego rywal do miejsca w składzie. Ferran Torres w ostatniej kolejce zdobył hat-tricka.