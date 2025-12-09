Wylosowali! FC Barcelona poznała rywala. Wszystko jasne

FC Barcelona z przewagą czterech punktów prowadzi w tabeli La Liga. Czy równie dobrze pójdzie jej w krajowym pucharze? Katalończycy to rekordziści Pucharu Króla, który wygrywali aż 32-krotnie. Co więcej - są obrońcami tytułu. To oni 26 kwietnia na Estadio La Cartuja w Sewilli pokonali Real Madryt (3:2) i sięgnęli po końcowy triumf.

Los wskazał. To z nimi zagra FC Barcelona

Wiemy już, z kim Barcelona zmierzy się w swoim pierwszym meczu tegorocznej edycji. Będzie to CD Guadalajara. To drużyna z Primera Federacion - Grupo I. W tegorocznej edycji Pucharu Króla wygrała już z AD Ceuta 1:0. Rok temu pożegnała się z rozgrywkami po porażce z Elche (0:3).

Przypomnijmy, że w pierwszych rundach Barcelona, Real Madryt i Atletico trafiają na drużyny amatorskie i grają na wyjeździe.

Poprzednia edycja Pucharu Króla była wyjątkowa. To właśnie w meczu 1/16 finału z UD Barbastro w bramce Katalończyków debiutował Wojciech Szczęsny. Barcelona wygrała 4:0. W następnej rundzie bez problemów pokonała Real Betis (5:1). W ćwierćfinale także nie dała szans rywalowi, zwyciężając Valencię (5:0).

Schody zaczęły się w półfinałowym dwumeczu. Tam w Barcelonie zremisowała z Atletico Madryt (4:4), a rewanż w Madrycie zakończyła wygraną 1:0. Gola na wagę awansu do finału zdobył Ferran Torres. W finale - dopiero po dogrywce - zawodnicy Hansiego Flicka wygrali z Realem Madryt, a triumf zapewniła im bramka Julesa Kounde ze 116. minuty.

Spotkania 1/16 finału zaplanowane zostały na przedział 16-18 grudnia. A jak wygląda rozkład kolejnych rund? 1/8 finału Pucharu Króla zostanie rozegrana 14 stycznia. Ćwierćfinały odbędą się 4 lutego, zaś półfinały w systemie dwumeczu - 11 lutego i 4 marca. Nie wiadomo, kiedy zostanie rozegrany finał turnieju.