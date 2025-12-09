Kapitalny poniedziałek w wykonaniu Polaków na włoskich boiskach. Swojego debiutanckiego gola w Serie A zdobył Adrian Benedyczak. Skutecznie wykonany przez polskiego napastnika rzut karny dał Parmie trzy punkty w meczu z Pisą. To był wyjątkowy dzień również dla Jakuba Piotrowskiego, który podobnie jak Benedyczak zanotował premierowe trafienie na najwyższym poziomie we Włoszech. Gol Polaka nie wystarczył jednak do wygranej. Udinese przegrało u siebie z Genoą 1:2. 19 minut zagrał również Adam Buksa.

REKLAMA

Zobacz wideo Transfer Marcina Bułki upadł w ostatniej chwili! Wstrząsająca historia

Polacy docenieni przez włoskich dziennikarzy. Byli najlepsi w swoich zespołach

Świetna postawa Polaków nie umknęła uwadze włoskich dziennikarzy. Adrian Benedyczak i Jakub Piotrowski zostali uznani za najlepszych zawodników w swoich zespołach przez "La Gazzetta dello Sport". W przypadku obu piłkarzy zwrócono uwagę na premierowe gole. U Piotrowskiego doceniono też dużą wszechstronność i świetną grę zarówno w obronie, jak i w ataku.

Jakub Piotrowski trafił do Udinese przed sezonem z Łudogorca Razgrad. Szybko wpasował się do zespołu prowadzonego przez Kostę Runjaicia. Z tym szkoleniowcem Polak miał okazję pracować już na początku kariery w Pogoni Szczecin. Adrian Benedyczak gra w Parmie od 2021 roku.