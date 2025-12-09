A jednak! Jest decyzja. Tam może zagrać Polska w finale baraży o MŚ

Pewne jest, że Polska zagra półfinał baraży o mundial z Albanią na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie. To spotkanie odbędzie się 26 marca. Pięć dni później odbędzie się mecz finałowy, w którym ewentualnym rywalem Polski będzie lepszy z pary Ukraina - Szwecja.

Rywal Polski wybrał stadion na finał baraży

Los chciał, by Polska zagrała potencjalny finał baraży na wyjeździe. Był pomysł organizacji meczu w naszym kraju, gdyby to Ukraina była przeciwnikiem Biało-Czerwonych, ale sami Ukraińcy nie chcą dać Polsce dodatkowej przewagi w postaci własnego stadionu. Rozważali grę w Niemczech, a nawet w Hiszpanii. Na plotkach o wyborze stadionu na Półwyspie Iberyjskim na razie się skończyło.

Decyzję podjęła za to Szwecja, która ma za sobą koszmarne eliminacje, jest po zmianie selekcjonera, ale ma miejsce w barażach dzięki wygraniu grupy Ligi Narodów. W jej przypadku nie ma zaskoczenia. W przypadku awansu Szwedów do finału baraży będą gościć rywali na stadionie Strawberry Arena w Solnej pod Sztokholmem.

To obiekt mogący pomieścić ponad 54 tys. widzów. Stanął w miejscu historycznego Rasundastadion, który był m.in. areną finału mundialu w 1958 r. (Brazylia 5:2 Szwecja). Nowoczesny stadion narodowy Szwecji gościł koncerty europejskich i światowych gwiazd muzyki, finał kobiecego Euro w 2013 r., w którym Niemki pokonały Norweżki 1:0 i finał Ligi Europy w 2017 r., w którym Manchester United pokonał Ajax Amsterdam 2:0. Na co dzień swoje mecze na tym stadionie rozgrywa AIK. Co ważne, Strawberry Arena ma zamykany dach.

Jeśli Szwedzi przegrają z Ukrainą, to 31 marca w Solnej odbędzie się mecz towarzyski z przegranym meczu Polska - Albania.

Potencjalnymi rywalami Polski w grupie na MŚ są Holandia, Japonia i Tunezja.