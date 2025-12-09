"Gdybym ja był agentem Roberta Lewandowskiego, to by zdobył Złota Piłkę"

W 2021 roku Robert Lewandowski był głównym kandydatem do zdobycia Złotej Piłki. Reprezentant Polski przegrał jednak z Leo Messim. Polak był faworytem do triumfu również rok wcześniej. W 2020 roku nagroda pierwszy raz w historii nie została jednak przyznana z powodu pandemii COVID-19.

"Lewandowski zdobyłby Złotą Piłkę, gdybym był jego agentem"

W rozmowie na kanale WeszłoTV śmiałą tezę ws. Złotej Piłki dla Roberta Lewandowskiego w 2021 roku przedstawił Cezary Kucharski. Były agent piłkarza stwierdził, że Lewandowski zdobyłby prestiżową nagrodę, gdyby nie złe decyzje marketingowe podjęte przez napastnika i jego otoczenie.

– Gdybym ja był jego agentem, to by zdobył Złota Piłkę. Nigdy bym nie pozwolił, żeby nie przedłużył kontraktu z Nike i żeby przeszedł do 4F, nigdy bym też nie pozwolił, żeby Lewandowski nie podpisał kontraktu z Coca-Colą i poszedł do Oshee. To moim zdaniem wpłynęło na to, że Lewandowski nie zdobył Złotej Piłki. Gdy walczył z Messim, to różnica między nimi wynosiła 33 punkty. Gdyby miał kontrakt z Nike, to Nike zrobiłoby wszystko, żeby Lewandowski wygrał z Messim, który był związany z Adidasem. Byłby duży lobbing po to, żeby Lewandowski zdobył Złotą Piłkę - powiedział na kanale Weszlo TV Cezary Kucharski.

Lewandowski był faworytem do zwycięstwa w 2021 roku

Dla wielu osób Lewandowski w 2021 roku był najpoważniejszym kandydatem do zwycięstwa w plebiscycie Złotej Piłki. Ostatecznie zajął drugie miejsce, zdobywając 580 punktów. Triumfował Leo Messi, który zdobył 613 punktów. Podium uzupełnił Jorginho (460 punktów).

W kolejnych latach Złota Piłka dla Lewandowskiego znacząco się oddaliła. Trudno przypuszczać, że zmieni się to, w najbliższym czasie. Co jakiś czas powraca temat wręczenia nieprzyznanej Złotej Piłki z 2020 roku. Są to jednak tylko medialne spekulacje.