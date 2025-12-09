W Niemczech głośno o tym, co zrobił Podolski w Polsce

Lukas Podolski od dziecka kibicował Górnikowi Zabrze. Lata temu obiecał, że kiedyś zagra w Górniku i tej obietnicy dotrzymał. Chce mieć wyraźny wpływ na klub. Prywatyzacja może pozwolić zrobić kolejny krok w rozwoju. Proces przejęcia klubu z rąk miasta jeszcze trwa. Podolski jako spółka LP Holding GmbH jest jednym z zainteresowanych podmiotów.

Tak Niemcy reagują na zakup akcji Górnika przez Podolskiego

W poniedziałek Górnik oficjalnie poinformował o przejęciu przez Podolskiego 8,3 proc. udziałów w klubie od spółki Allianz Polska Services. Dzięki temu zyskał m.in. prawo głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i wglądu w dokumenty klubowe. Będzie mógł też ubiegać się o dywidendę i będzie miał wpływ na strategię sportową, marketingową i wizerunkową zabrzańskiego klubu. Oczywiście przejęcie akcji wiąże się z pewnymi odpowiedzialnościami, ale faktem jest, że Podolski staje się twarzą Górnika i otwiera drzwi dla kolejnych inwestorów.

Wieści o zakupieniu akcji przez Podolskiego poniosły się w Niemczech. Tamtejsze media są pod wrażeniem decyzji mistrza świata z 2014 r. "Kicker" podkreślił, że to kolejny duży biznesowy krok w karierze Podolskiego. Zwraca też uwagę, że de facto Podolski będzie teraz własnym szefem w klubie.

"W przeszłości wielokrotnie angażował się w inne przedsięwzięcia biznesowe, na przykład jako ikona reklamy czy właściciel kebabu. Teraz 40-latek staje się inwestorem piłkarskim. Podolski staje się w ten sposób drugim co do wielkości udziałowcem Górnika – i nagle, w istocie, jest swoim własnym szefem" - czytamy.

Portal n-tv.de podkreśla duże przywiązanie Podolskiego do Górnika, że Zabrze to jego "rodzinne miasto", a Górnik to jego "rodzinny klub". Sam był reprezentant Niemiec mówi o zespole tak: "Górnik Zabrze to mój Klub, moje miejsce i moja piłkarska rodzina".

Tematem wykupu akcji przez Podolskiego zainteresował się też "Der Spiegel". "Idzie jeszcze dalej" - podsumowano krótko, nawiązując do jego dotychczasowych biznesów. "Kiedy Lukas Podolski przeniósł się do swojego ukochanego klubu Górnika Zabrze, miłośnicy futbolu byli zachwyceni. Jego wpływ na klub jest ogromny" - dodano.

Lukas Podolski jest piłkarzem Górnika od 2021 r. W tym sezonie zagrał w 11 spotkaniach w PKO Ekstraklasie i Pucharze Polski. Łącznie ma na koncie 128 występów w barwach Górnika. Więcej grał tylko w 1. FC Koeln (181 razy). Ma kontrakt ważny do końca tego sezonu.