Xabi Alonso wydawał się idealnym kandydatem na stanowisko trenera Realu Madryt. Bask pokazał swój trenerski kunszt w Bayerze Leverkusen, skąd trafił na Santiago Bernabeu. W ostatnich tygodniach sytuacja Alonso robi się jednak coraz trudniejsza. Problemem ma być nie tylko postawa na boisku, ale również atmosfera w szatni.

Florentino Perez spotkał się z zarządem Realu Madryt

Jak donosi ESPN, po ostatniej ligowej porażce 0:2 z Celtą Vigo miało dojść do spotkania Florentino Pereza z kilkoma członkami zarządu Realu Madryt. Głównymi tematami miały być słaba forma zespołu i przyszłość Xabiego Alonso. Kluczowy dla Baska może okazać się najbliższy mecz z Manchesterem City. Nadzieję na lepszą przyszłość dawało wysokie zwycięstwo Athletikiem Bilbao, jednak porażka z Celtą okazała się ciosem dla szefów klubu z Madrytu.

Znamy nazwisko potencjalnego następcy Alonso. Wśród kandydatów klubowe legendy

Dziennikarze ESPN dotarli do listy kandydatów do zastąpienia Xabiego Alonso. Jednym z głównych faworytów ma być kolega Alonso z piłkarskiej szatni, czyli Alvaro Arbeloa, który prowadzi obecnie Castillę (drużyna rezerw Realu). Inną opcją może być wielki powrót szkoleniowca, który wygrał z Realem Ligę Mistrzów trzy razy z rzędu, czyli Zinedine'a Zidane'a. Francuz pozostaje obecnie bez klubu. Dużo mówi się jednak o tym, że po zakończeniu mundialu Zidane miałby zostać selekcjonerem reprezentacji Francji.

Oto największe problemy Realu Madryt

Według ESPN wśród głównych problemów Alonso zarząd miał wskazać słabe zarządzanie drużyną. Władze martwi gra takich zawodników jak Jude Bellingham i Federico Valverde. Kłopotem ma być również atmosferami w szatni, w której po odejściu Luki Modricia czy Lucasa Vazqueza brakuje prawdziwych liderów. Kontuzjowany od dłuższego czasu jest również Dani Carvajal.

Real zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli ligi hiszpańskiej ze stratą 4 punktów do Barcelony. Kolejnym sprawdzianem dla podopiecznych Xabiego Alonso będzie środowy mecz Ligi Mistrzów z Manchesterem City. W tych rozgrywkach zespół z Madrytu znajduje się na 5. miejscu - z trzema punktami straty do liderującego Arsenalu.