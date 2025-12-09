Xabi Alonso wydawał się idealnym kandydatem na stanowisko trenera Realu Madryt. Bask pokazał swój trenerski kunszt w Bayerze Leverkusen, skąd trafił na Santiago Bernabeu. W ostatnich tygodniach sytuacja Alonso robi się jednak coraz trudniejsza. Problemem ma być nie tylko postawa na boisku, ale również atmosfera w szatni.
Jak donosi ESPN, po ostatniej ligowej porażce 0:2 z Celtą Vigo miało dojść do spotkania Florentino Pereza z kilkoma członkami zarządu Realu Madryt. Głównymi tematami miały być słaba forma zespołu i przyszłość Xabiego Alonso. Kluczowy dla Baska może okazać się najbliższy mecz z Manchesterem City. Nadzieję na lepszą przyszłość dawało wysokie zwycięstwo Athletikiem Bilbao, jednak porażka z Celtą okazała się ciosem dla szefów klubu z Madrytu.
Dziennikarze ESPN dotarli do listy kandydatów do zastąpienia Xabiego Alonso. Jednym z głównych faworytów ma być kolega Alonso z piłkarskiej szatni, czyli Alvaro Arbeloa, który prowadzi obecnie Castillę (drużyna rezerw Realu). Inną opcją może być wielki powrót szkoleniowca, który wygrał z Realem Ligę Mistrzów trzy razy z rzędu, czyli Zinedine'a Zidane'a. Francuz pozostaje obecnie bez klubu. Dużo mówi się jednak o tym, że po zakończeniu mundialu Zidane miałby zostać selekcjonerem reprezentacji Francji.
Według ESPN wśród głównych problemów Alonso zarząd miał wskazać słabe zarządzanie drużyną. Władze martwi gra takich zawodników jak Jude Bellingham i Federico Valverde. Kłopotem ma być również atmosferami w szatni, w której po odejściu Luki Modricia czy Lucasa Vazqueza brakuje prawdziwych liderów. Kontuzjowany od dłuższego czasu jest również Dani Carvajal.
Real zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli ligi hiszpańskiej ze stratą 4 punktów do Barcelony. Kolejnym sprawdzianem dla podopiecznych Xabiego Alonso będzie środowy mecz Ligi Mistrzów z Manchesterem City. W tych rozgrywkach zespół z Madrytu znajduje się na 5. miejscu - z trzema punktami straty do liderującego Arsenalu.