Boniek wskazał wymarzony finał Pucharu Polski. Zaskakujące słowa

W rywalizacji o Puchar Polski pozostało już tylko osiem zespołów. W grze o trofeum wciąż są Górnik Zabrze, Widzew Łódź, Raków Częstochowa, Lech Poznań, GKS Katowice, drugoligowa Chojniczanka Chojnice oraz dwie drużyny z III ligi - Avia Świdnik i Zawisza Bydgoszcz.

Te zespoły w finale Pucharu Polski widzi Zbigniew Boniek. To legendarne drużyny

Zbigniew Boniek w programie "Prawda Futbolu" wskazał swoich faworytów do gry w finale Pucharu Polski. Typy byłego prezesa PZPN mogą zaskakiwać. Głównymi faworytami wydają się Raków Częstochowa i Lech Poznań, Boniek postawił jednak na starcie legendarnych polskich zespołów. Wspomniał również o klubie, którego jest wychowankiem.

- Dla mnie najpiękniejszy finał na stadionie Narodowym w tym roku, to byłby Widzew Łódź z Górnikiem Zabrze, albo Zawisza Bydgoszcz z Górnikiem Zabrze, ale ciężko uwierzyć, żeby trzecioligowa drużyna doszła aż do finału - powiedział w programie Prawda Futbolu Zbigniew Boniek.

"Zobaczymy, co się stanie z Rakowem"

Zbigniew Boniek został również zapytany przez Romana Kołtonia o jednego z faworytów do zwycięstwa w Pucharze Polski, czyli Raków Częstochowa. Boniek podkreśla, że wszystko zależy od tego, jak będzie wyglądać przyszłość w klubie Marka Papszuna.

- Zobaczymy co się z Rakowem stanie. Trener Papszun musi się określić. Wojna domowa w Częstochowie musi się jakoś zakończyć - stwierdził w programie Prawda Futbolu Zbigniew Boniek.

Kiedy odbędzie się losowanie ćwierćfinału Pucharu Polski?

Ceremonia losowania par ćwierćfinałowych tegorocznego Pucharu Polski odbędzie się w środę, 10 grudnia 2025 roku, o godzinie 12. Transmisja z wydarzenia odbędzie się na antenie TVP Sport oraz na stronie sport.tvp.pl i w aplikacji TVP Sport.

Puchar Polski w poprzednim sezonie zdobyła Legia Warszawa, która w obecnych rozgrywkach odpadła już na etapie 1/16 finału, przegrywając z Pogonią Szczecin.