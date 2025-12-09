4,5-tysięczne miasteczko na Śląsku jedyne na świecie. Chodzi o Lewandowskiego

Kuźnia Raciborska to urokliwe miasteczko położone na zachodnim skraju województwa śląskiego. Mieszka tam 4,5 tysiąca osób, i mogłoby się wydawać, że jest to miejscowość jak każda inna, gdyby nie jeden szczegół. To właśnie tutaj znajduje się jedyna w Polsce ulica nazwana imieniem Roberta Lewandowskiego.

Całą akcję zapoczątkowało wejście w życie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego. Stało się to w roku 2016. Ustawa potocznie nazywana "dekomunizacyjną", nakazywała między innymi zmianę nazw ulic czy budynków użyteczności publicznej, które nosiły imiona upamiętniające zbrodnicze reżimy. Samorządy terytorialne na dokonanie odpowiednich korekt miały 12 miesięcy.

Pomysł gimnazjalistów wszedł w życie

Nie sposób zliczyć, w ilu miastach czy wsiach trzeba było zmieniać stare nazwy. Jedną z takich miejscowości była Kuźnia Raciborska. Jest to niewielkie miasteczko leżące w województwie śląskim. Jedna z dłuższych ulic nosiła imię generała Karola Świerczewskiego. Został on wykreowany na bohatera przez PRL-owską propagandę, jednak w wolnej Polsce stosunek do tej osoby był już zupełnie inny. Zgodnie z przepisami, ulica ta musiała zostać przemianowana.

Wśród uczniów miejscowego gimnazjum pojawił się pomysł nadania tejże ulicy imienia Roberta Lewandowskiego. Mieszkańcy zebrali przeszło sto podpisów, co zwróciło uwagę ówczesnego burmistrza Kuźni Raciborskiej. Paweł Macha nie chciał jednak podjąć dalszych działań bez wiedzy ani zgody kapitana reprezentacji Polski.

Na Śląsku czekają na "Lewego"

Kiedy do urzędu trafiła pozytywna odpowiedź, sprawa trafiła pod głosowanie. Większość miejskich radnych poparła tę inicjatywę, więc pozostało już jedynie dopiąć formalności i zamówić tablice z nową nazwą ulicy. W Kuźni Raciborskiej zaczęto mieć nadzieję na szybką wizytę reprezentanta Polski. Sam burmistrz serdecznie zapraszał Roberta Lewandowskiego, obiecując uroczyste ugoszczenie piłkarza.

Jednak Lewandowski do tej pory jeszcze z zaproszenia nie skorzystał. Może na wizytę skusi po zakończeniu kariery sportowej? W końcu 37-latek niedawno zapowiadał, że gdy zawiesi buty na kołku, będzie miał więcej czasu na podróże z rodziną.