Bednarek absolutnym dominatorem! Nie do wiary, co wyczynia w Portugalii

FC Porto imponuje w tym sezonie. Drużyna przegrała do tej pory tylko dwa razy - z Nottingham Forest w Lidze Europy oraz z Vitorią Guimaraes w Pucharze Ligi. Podopieczni Francesco Farioliego są chwaleni zwłaszcza za postawę defensywy - w rozegranych 21 spotkaniach stracili zaledwie 10 bramek, aż czternastokrotnie zachowując czyste konto.

Duża w tym zasługa nowych zawodników 30-krotniego mistrza Portugalii. "Polski mur" składający się z Jakuba Kiwiora oraz Jana Bednarka zaskarbił sobie wielką sympatię kibiców Smoków. Reprezentacyjni obrońcy znakomicie odnaleźli się w lidze portugalskiej i są jedną z nadziei na awans kadry na przyszłoroczne mistrzostwa świata.

Polski mur zachwyca

Polacy regularnie są chwaleni przez media. "Tworzą najsolidniejszy duet defensywny w lidze", "Nigdy nie dawał pola rywalom" - to o Bednarku, "Świetny defensywny zawodnik" - tak opisany został Jakub Kiwior. A to jedynie komentarze po ostatnim spotkaniu, wygranym 2:0 z Tondelą. Niemal każdy mecz, w którym występuje chociaż jeden z nich, przynosi kolejne komplementy.

Świetna postawa sprawia, że zarówno Jan Bednarek, jak i Jakub Kiwior są w gronie głównych faworytów do otrzymania ligowych wyróżnień dla najlepszych obrońców rozgrywek. Za grę w listopadzie nagrodzony został Bednarek. "Wysoki poziom bezpieczeństwa" - w mediach społecznościowych krótko uzasadniono wybór 29-latka.

Najlepszy od września

Nagroda wręczana jest na podstawie głosów trenerów wszystkich drużyn ligi. Co ciekawe, Jan Bednarek obronił swój tytuł otrzymany w listopadzie za postawę we wrześniu i październiku. Można więc uznać, że Polak przez trzy miesiące jest najlepszym obrońcą ligi. 29-latek okazuje się dominatorem, a zapewne niewiele niżej stoją notowania Jakuba Kiwiora.

FC Porto jest niepokonane w bieżącym sezonie ligi portugalskiej - co więcej, z trzynastu rozegranych meczów wygrali aż dwanaście. Nieco gorzej Smoki radzą sobie w Lidze Europy, gdzie po pięciu kolejkach zajmują ósme miejsce z 10 punktami na koncie. Jest to jednak pozycja, która daje bezpośredni awans do 1/8 finału tych rozgrywek.