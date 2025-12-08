Na mundialu zagrają... kwarty! FIFA wprowadza zmiany

Jedną z większych obaw dotyczących przyszłorocznych mistrzostw świata, które odbędą się w Kanadzie, Meksyku oraz Stanach Zjednoczonych, były warunki pogodowe - a konkretniej, wysokie temperatury. W miastach takich jak Houston czy Monterrey regularnie przekraczają one 30 stopni, a mogą sięgać nawet 40 stopni.
FIFA wprowadziła więc zasady, które zminimalizują wpływ niekorzystnych warunków pogodowych na postawę piłkarzy. O nowej regule poinformował Manolo Zubiria, dyrektor turnieju. Została ona ogłoszona podczas niedawnego spotkania nadawców, które odbyło się w Waszyngtonie.
Zgodnie z wprowadzonymi zasadami, sędziowie będą zobowiązani do wstrzymania gry na 180 sekund po rozegraniu 22 minut każdej połowy. Czas ten zostanie przeznaczony na uzupełnienie płynów przez piłkarzy. "Rzecz jasna, jeżeli z biegu gry wystąpi na przykład kontuzja w 20. czy 21. minucie, to arbiter może wtedy zarządzić przerwę" - stwierdził Zubria.
Przerywane ma być każde ze 104 spotkań - nawet te, które rozgrywane będą pod dachem w klimatyzowanych arenach, czy też te, które nie będą odbywać się przy skrajnie niekorzystnej pogodzie. Wszystko po to, by zapewnić zawodnikom jak najlepsze warunki do gry.
FIFA korzysta ze swoich doświadczeń. Takie rozwiązanie to przecież nie pierwszyzna. Obowiązkowe przerwy na uzupełnienie płynów były stosowane podczas tegorocznych Klubowych Mistrzostw Świata, jednak jedynie w przypadku meczów rozgrywanych przy ekstremalnie wysokich temperaturach. Było to niezwykle częste, gdyż USA mierzyło się wtedy z falami gorąca, a termometry niemal codziennie pokazywały upały powyżej 35 stopni.
O występ na amerykańskich mistrzostwach świata wciąż walczy reprezentacja Polski. Podopieczni Jana Urbana w marcu rozegrają turniej barażowy. W półfinale zmierzą się z Albanią. Mecz ten odbędzie się na Stadionie Narodowym. Ewentualny finał będzie wyjazdowym pojedynkiem ze Szwecją bądź Ukrainą. Zwycięzca trafi do grupy F, w której znajdują się Holandia, Japonia oraz Tunezja.