Zmarnowali na niego krocie. A on wraca do piłki i od razu może zmienić klub

W styczniu 2023 roku Chelsea zakontraktowała Mychajło Mudryka. Ukrainiec trafił do "The Blues" za 70 mln euro plus bonusy. Miał być regularnym dostarczycielem bramek i asyst, a tymczasem okazał się transferowym niewypałem. Jednak nie to było najgorszą informacją. W grudniu 2024 roku został zawieszony, bo test antydopingowy wykrył niedozwolone substancje w jego organizmie.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Bułka nagle stracił przytomność. "Łóżko było całe mokre"

Zaskakujące. Oto najnowsze informacje o Mudryku

Dywagowano dość długo na temat tego, jaka dokładnie kara spotkała Mudryka. We wrześniu informowano, że zawieszony piłkarz trenuje z ukraińskimi biegaczami i mógłby zostać sprinterem. Trzeba przyznać, że wiele można mu było zarzucić podczas okresu gry w Chelsea, ale akurat szybkością imponował. W mediach pojawiały się informacje, że Mudryk być może na dobre porzuci piłkę.

Teraz z kolei footmercato.com podał, iż 17 stycznia 2026 roku ma skończyć się zawieszenie Mudryka, co otworzyłoby mu automatycznie drzwi do powrotu na boisko.

Poza Chelsea dwa kluby monitorują sytuację 24-latka. To Sevilla i Strasbourg. Działacze liczą na to, że uda się pozyskać Mudryka za okazyjną cenę. Dla "The Blues" rozegrał 73 mecze - strzelił 10 goli oraz zanotował 11 asyst. Jego umowa wygasa 30 czerwca 2031 roku.

Oto największa niewiadoma przy Mudryku

Każdy zdaje sobie jednak sprawę, że trzeba poczekać na oficjalną decyzję organów antydopingowych. Niewiadomą jest również forma fizyczna zawodnika Chelsea. Oczywiście Mudryk w pewien sposób dbał o formę, ale jednak jego przerwa od futbolu wynosi już rok i były gracz Szachtara Donieck musi wejść w rytm meczowy.

Czytaj także: W końcu to zrobił! Pierwszy gol Polaka w Serie A! Długo czekał

Gdyby w styczniu rzeczywiście zdjęto zawieszenie u tego piłkarza, to później być może pojawi się z jego strony walka o powrót do reprezentacji Ukrainy. A ta w marcu gra w barażach o mundial i jest w tej samej ścieżce co Polacy. Obie ekipy mogą spotkać się w finale. By do tego doszło Ukraina musi rzecz jasna pokonać Szwecję, a Biało-Czerwoni Albanię.