Zinedine Zidane znów zadziwił wszystkich. "Jak dziecko"

Zinedine Zidane wciąż to ma! Legendarny francuski pomocnik wystąpił w wydarzeniu Universe League, w którym wzięli udział inni byli piłkarze, ale także komicy czy influencerzy. Mecz legend przyciągnął największą uwagę.

W drużynie Zizou nazwanej Phocea Universe znaleźli się inni świetnie znani francuscy piłkarze - Sebastien Frey czy też Franck Ribery. Naprzeciwko, w zespole King Capital, zagrali między innymi Ludovic Giuly i Javier Saviola. Zidane pokazał, że niemal dwie dekady od zakończenia sportowej kariery wciąż może zadziwiać swoimi zagraniami. Jego ekipa zwyciężyła aż 10:1!

Spełnione marzenia gwiazd

Wielu uczestników tego wydarzenia było pod wielkim wrażeniem - mogli zagrać z jednym z najlepszych zawodników w historii sportu. W tym gronie znaleźli się też byli piłkarze - chociażby Kevin Gameiro, który swoją profesjonalną karierę zaczął w 2005 roku. - To mój idol z dzieciństwa - powiedział były zawodnik PSG, Sevilli i Atletico - Kiedy byliśmy mali, wszyscy marzyliśmy o tym, żeby zagrać z piłkarzami tej klasy. To spełnienie marzeń. - stwierdził Gameiro, który przeszedł na sportową emeryturę w marcu tego roku.

W podobnym tonie wypowiedział się Alaixys Romao. 67-krotny reprezentant Togo przez trzy lata grał w Olympique Marsylia. - Czułem się jak dziecko. Jak dziecko! Zidane to Zidane - powiedział. Taką opinię podzielał również Franck Kessie, były zawodnik Milanu. - Mówimy o prawdziwej legendzie futbolu. To dla mnie wielka przyjemność tu być, a nawet się z nim poznać - Iworyjczyk docenił swój udział w tym wydarzeniu.

Syn Marsylii pamięta o korzeniach

Sebastien Frey, który swoją karierę rozpoczynał w AS Cannes - tak, jak Zidane - docenił zachowanie Francuza. - On pamięta o swoich korzeniach. Jest tutaj, był w październiku na meczu legend Cannes... Bardzo się ucieszyłem, gdy przyjął to zaproszenie. Stwierdził, że jest bardzo wdzięczny AS Cannes za otrzymaną szansę, więc z pewnością się pojawi.

Djamel Agaoua, który zorganizował wydarzenie na Stade Velodrome, czuł wielką dumę - Mówimy o globalnej ikonie, która jest dzieckiem tego kraju. Jestem z Marsylii i wszyscy tu kochamy Zidane'a. On jest dzieckiem Marsylii, jest najsławniejszym piłkarzem z tego miasta

Choć Zizou urodził się w Marsylii, w swojej zawodowej karierze nie reprezentował barw Olympique. Grał w AS Cannes, Bordeaux, Juventusie oraz Realu Madryt. Dwukrotnie sięgał po mistrzostwo Włoch, zdobył też mistrzostwo Hiszpanii, a jego bramka w finałowym spotkaniu dała Realowi triumf w Lidze Mistrzów w sezonie 2001/02. Przez 12 lat wystąpił 108 razy w reprezentacji Francji. Zdobył mistrzostwo świata w 1998 roku oraz Europy dwa lata później.