Budują największy stadion piłkarski świata. Pomieściłby cały Płock!

Już w czerwcu i lipcu 2026 roku zostanie rozegrana kolejna edycja mistrzostw świata. Tym razem najlepsi piłkarze zagoszczą w USA, Kanadzie i Meksyku. W miniony piątek rozlosowano grupy. Tego dnia dowiedzieliśmy się, z kim zmierzy się reprezentacja Polski, o ile oczywiście uda jej się wygrać baraże. Tymi rywalami są Holandia, Japonia i Tunezja. Będzie to pierwszy w historii mundial z udziałem aż 48 drużyn! Rekord może paść też w 2030 roku, ale nie chodzi o liczbę zespołów.

W Maroko szaleją! Budują wielki stadion. Będzie gotowy na MŚ 2030

Za niespełna pięć lat również odbędą się mistrzostwa świata. I w trakcie imprezy najpewniej kilka meczów zostanie rozegranych na... największym stadionie piłkarskim na tym globie. Ten jeszcze nie powstał, ale budowa już ruszyła. Na obiekcie będzie mogło zasiąść aż 115 tysięcy widzów, a więc więcej osób niż mieszka w wielu polskich miastach, takich jak m.in. Płock (około 110 tys.), Wałbrzych (ok. 100 tys.) czy Tarnów (nieco ponad 100 tys.). Stadion będzie nosił nazwę "Grand Stade Hassan II" i powstaje w miejscowości Benslimane, położonej ok. 40 km od Casablanki.

Kiedy będzie można z niego skorzystać? Mówiło się, że w 2028 roku, ale już kilka miesięcy temu nadeszły dobre wieści. "Komisja zapoznała się z postępem prac budowlanych na stadionie Hassana II w Benslimane, który będzie gotowy w grudniu 2027 r. z myślą o organizacji meczów mistrzostw świata 2030, które Maroko organizuje wspólnie z Hiszpanią i Portugalią" - czytaliśmy.

Są natomiast rozbieżności, jeśli chodzi o koszt budowy. Wcześniej media donosiły, że wyniesie około 5 miliardów dirhamów marokańskich, czyli 500 mln euro. Teraz jednak mówi się o wyższej kwocie, ponad dwukrotnie. A jak będzie wyglądał ten obiekt? Będzie się znacząco różnił od innych obiektów. Już wizualizacja zewnętrznej części obiektu robi ogromne wrażenie.

Gigant na piłkarskim podwórku

"Projekt stadionu został zainspirowany marokańską kulturą, w szczególności tradycyjnymi zgromadzeniami społecznymi zwanymi "moussem", namiotem, krajobrazem oraz ogrodem Maroka. Główną atrakcją ma być dach w kształcie namiotu rozciągający się nad całym obiektem oraz zielone ogrody" - pisaliśmy kilka miesięcy temu na łamach Sport.pl. Będą też specjalnie wydzielone strefy premium.

Na terenie pojawią się również obiekty do uprawiania innych sportów. Maroko ma spory rozmach i na poważnie przygotowuje się do piłkarskich mistrzostw świata, a w przyszłości może i do imprez w innych dyscyplinach. Jak na razie nie ma informacji, by format mundialu w 2030 roku miał znacząco odbiegać od obecnego, jeśli chodzi o zasady, liczbę drużyn, itd.