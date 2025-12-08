Debiutant Urbana pokazał, co potrafi. Znalazł się na ustach wszystkich

Jesień 2025 roku to dla Rózgi przełomowy czas w karierze. Po transferze do Sturmu Graz potrzebował nieco czasu, by wywalczyć sobie sporo minut na boisku. Jednak aktualnie notuje on serię czterech meczów z rzędu rozpoczętych w wyjściowej jedenastce, co wcześniej mu się w Austrii nie udało. Powoli zaczyna dostarczać też liczbowe konkrety. Pod koniec października strzelił pierwszego gola dla Sturmu w meczu z Wolfsbergerem (1:3) oraz zaliczył pierwszą asystę w Lidze Europy z Celtikiem Glasgow (1:2). Teraz znów błysnął i to efektownie.

Co za przyspieszenie! Świetna asysta Rózgi

Jego zespół w niedzielę 7 grudnia rozegrał derby Grazu z Grazerem AK. Byli dość wyraźnym faworytem, bo Sturm jest drugi w tabeli, a ich sąsiedzi też są drudzy, tyle że od końca. Mistrzowie Austrii wywiązali się ze swojej roli i zwyciężyli 2:1, a Rózga odegrał w tym sporą rolę. Wszak to właśnie on zanotował asystę przy golu Maurice'a Malone'a na 2:0 w 66. minucie. Polak rozpędził się na lewym skrzydle, minął obrońcę i spod linii końcowej podał idealnie w pole karne do Niemca, który nie mógł nie skorzystać z prezentu i strzelił gola. Jak się potem okazało zwycięskiego, bo Sturm stracił bramkę w samej końcówce.

Austriacy docenili Polaka. Jan Urban miał nosa?

Rózga tym samym odpłacił się trenerowi Juergenowi Saumelowi za więcej zaufania w ostatnich tygodniach. Występ naszego reprezentanta docenił także austriacki oddział dziennika "Kicker". Na piłkarza meczu wybrali co prawda Tomiego Horvata, asystenta przy pierwszym trafieniu dla Sturmu i to on dostał najwyższą ocenę, czyli 2 (w Niemczech im niżej, tym lepiej). Jednak Polak otrzymał również bardzo dobre 2,5. Co więcej, podobnie jak Słoweniec trafił do najlepszej jedenastki 16. kolejki austriackiej Bundesligi.

Jeśli jego forma utrzyma taką trajektorię, czyli będzie szła do góry, Jan Urban tylko utwierdzi się w przekonaniu, że powołanie go do kadry na listopadowe zgrupowanie (po minucie z Holandią i Maltą) było trafnym wyborem i zapewne zrobi to samo na mecze barażowe o awans na mundial w marcu.

