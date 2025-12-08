Nowe wieści ws. transferu Polaka. Ruszyły po niego wielkie kluby

Mateusz Bogusz zagrał w tym sezonie w 13 meczach w barwach Cruz Azul, strzelił jednego gola i zaliczył jedną asystę. Ale od drugiej połowy października jego rola w zespole jest coraz mniejsza. W play-offach Ligi MX - Apertura dostał tylko 24 minuty w pierwszym ćwierćfinale z Chivas de Guadalajara. Oba półfinałowe starcia z Tigres przesiedział na ławce rezerwowych. Nie cieszy się uznaniem u trenera Nicolasa Larcamona i dlatego chce zmienić otoczenie.

Wielu chętnych na Bogusza. Same duże marki

Samo Cruz Azul niedawno nastawiało się na sprzedaż Bogusza i miało wymagać od zainteresowanych kwoty rzędu dziewięciu milionów euro. Ale po kilku dniach klub zmienił zdanie i ma namawiać Bogusza, by pozostał w zespole. Ale Polak nie chce być rezerwowym i zamierza odejść już w styczniu.

Na brak zainteresowania i potencjalnych ofert polski pomocnik nie powinien narzekać. Według Ekrema Konura, dziennikarza współpracującego ze stacjami BBC, ESPN i madryckim dziennikiem "AS", najpoważniejszym kandydatem w wyścigu o Bogusza jest Club America. To zwycięzca fazy zasadniczej pierwszej rundy tego sezonu Ligi MX, najbardziej utytułowany i najpopularniejszy klub w całym Meksyku.

Bogusz ma być głównym celem transferowym Clubu America w zimowym oknie. Już na początku tego roku toczyły się poważne rozmowy nt. transfery, ale skończyły się niepowodzeniem. W Clubie obwiniają o to wcześniejszego agenta Bogusza. Po zmianie przedstawiciela piłkarza. America wierzy, że uda się osiągnąć porozumienie.

Oprócz czołowej ekipy z Meksyku zainteresowanie mają wykazywać Chicago Fire, Celtic Glasgow, Bayer Leverkusen, Sevilla i portugalski Sporting, a to nie są przecież słabe zespoły. Wcześniej pojawił się temat innej ekipy z MLS, New Englang Revolution. Bogusz miałby zatem w czym wybierać.

Transfer mógłby zwiększyć jego szanse na powrót do reprezentacji Polski. Dotychczas był pomijany przez selekcjonera Jana Urbana.

W środę Cruz Azul zagra z brazylijskim Flamengo w Pucharze Interkontynentalnym FIFA. Stawką jest mecz z egipskim Pyramids FC, którego zwycięzca zmierzy się w meczu o trofeum z Paris Saint-Germain.

Mateusz Bogusz ma ważny kontrakt z Cruz Azul do końca przyszłego roku. Transfermarkt wycenia Polaka na 7,5 mln euro.