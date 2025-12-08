Michniewicz mówi wprost o Krychowiaku. Ma propozycję

27 listopada br. miała miejsce premiera serialu dokumentalnego o Grzegorzu Krychowiaku pt. "Krychowiak: krok od szczytu", w którym możemy dowiedzieć się więcej o życiu prywatnym i zawodowym byłego reprezentanta Polski. Czy po zakończeniu kariery piłkarskiej Krychowiak może znaleźć się po drugiej stronie i zostać trenerem?

Krychowiak zostanie asystentem w sztabie Michniewicza? "Zaproponowałbym"

Jednym z zaproszonych gości na premierę serialu o Krychowiaku był Czesław Michniewicz, a więc były selekcjoner reprezentacji Polski. Portal weszlo.com zapytał Michniewicza, czy Krychowiak byłby dobrym trenerem. Michniewicz przyznał, że gdyby Krychowiak poszedł w tym kierunku, to miałby dla niego ciekawą propozycję.

- Ja myślę, że gdybym prowadził reprezentację - niewykluczone, że tak będzie w którymś momencie - to od razu bym mu zaproponował asystenturę. Jest fantastycznie spostrzegawczy, bardzo dobrze taktycznie czyta grę, analizuje. Myślę, że ma zadatki na bardzo dobrego trenera, ale przy obowiązkach, jakich mu nie brakuje, bo wiemy, że to człowiek zapracowany biznesowo, to nie wiem, czy będzie miał czas, żeby się poświęcić tej karierze. Ale taka asystentura przy reprezentacji jak najbardziej - stwierdził Michniewicz.

Wcześniej Michniewicz stwierdził wprost, że Krychowiak jest najbardziej niedocenianym polskim piłkarzem. - Mówi się o dwóch, trzech innych piłkarzach - przede wszystkim o Robercie Lewandowskim. A myślę, że Krychowiak odgrywał bardzo ważną rolę w tym swoim najlepszym czasie, kiedy zdobywał puchary. Myślę, że czas go doceni, bo wcześniej ta jego kariera szybko przemykała - opowiadał były selekcjoner.

Krychowiak zaczął kursy trenerskie. "Chciałbym się sprawdzić"

W pierwszej połowie listopada br. Krychowiak pojawił się na pierwszej sesji trenerskiego kursu UEFA B+A dla profesjonalnych piłkarzy. Wraz z nim w Szkole Trenerów PZPN im. Kazimierza Górskiego obecny był m.in. Daniel Łukasik, Jasmin Burić, Jarosław Jach czy Tomasz Jodłowiec.

- Ciężko coś planować w tym sporcie, ale faktycznie, kariera trenera to coś, w czym chciałbym się sprawdzić, żeby potem nie żałować, że nie spróbowałem tej ścieżki. To także zajęcie, które sprawiałoby mi przyjemność. Trudna praca, bo jesteś odpowiedzialny za wszystkie porażki, pierwszy do odstrzału, do krytyki. Ale gdy się udźwignie tę negatywną stronę, można z trenowania innych czerpać mnóstwo satysfakcji - opowiadał Krychowiak w jednym z wywiadów.

