29-letni piłkarz zatrzymany za napaść w centrum stolicy. To reprezentant kraju

Do zdarzenia doszło wczesnym rankiem w sobotę. "Policja poinformowała stację BBC Sport, że została wezwana na miejsce zdarzenia o godzinie 00:47 GMT w sobotę po otrzymaniu zgłoszenia o napaści" - czytamy. Dziennikarze dowiedzieli się, iż jedną z osób, która brała udział w tym zdarzeniu był piłkarz, który trafił do aresztu.

Media: Reprezentant kraju został aresztowany

Na jakiej podstawie został aresztowany? "29-letniego gracza aresztowano na miejscu zdarzenia pod zarzutem dwóch przypadków napaści i jednego przypadku zakłócania porządku publicznego" - napisano.

Jedna z rzekomych ofiar piłkarza miała trafić do szpitala. Jednak obrażenia nie mają zagrażać jego życiu. Mimo aresztu piłkarz długo nie był za kratkami. "Zawodnik został zwolniony za kaucją, a dochodzenie policyjne jest kontynuowane" - zaznaczono.

Media: Nazwiska nie można ujawniać ze względów prawnych

Dziennikarze nie podają nazwiska sprawcy. "Ze względów prawnych nie można ujawnić jego nazwiska. W Wielkiej Brytanii policja rzadko ujawnia lub potwierdza nazwisko aresztowanej osoby" - czytamy.

"Podejście to wprowadzono po dochodzeniu Levesona w sprawie brytyjskich mediów w 2012 roku. Zgodnie z nim nazwiska aresztowanych podejrzanych powinny być ujawniane wyłącznie w 'wyjątkowych i jasno określonych okolicznościach'. Zazwyczaj po postawieniu zarzutów podejrzanemu ujawnia się jego nazwisko" - zakończono.

