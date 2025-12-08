Nie ma wielu piłkarzy, których umiejętności byłyby tak doceniane na świecie bez gry w ligach Top 5 (Serie A, Bundesliga, Premier League, La Liga, Ligue 1), jak Hulk. Brazylijczyk w swojej karierze w Europie grał w portugalskim FC Porto oraz rosyjskim Zenicie Sankt Petersburg. W obu klubach niemal w pojedynkę roznosił rywali, imponując szybkością, dryblingiem, ale przede wszystkim smykałką do wspaniałych goli. Ze świecą szukać zawodników, mających w nodze aż takie kowadło jak on.

Hulk dziś już dokańcza karierę w Brazylii. Mimo to nadal potrafi TAK uderzyć!

W lipcu bieżącego roku Hulk skończył 39 lat, ale jego kariera, choć jest już w fazie schyłkowej, nadal trwa. Co więcej, udowadnia on, że wiek może odebrać różne atuty, jednak "petarda" w nodze pozostaje. Jego obecny klub, czyli brazylijskie Atletico Mineiro, w ostatniej 38. kolejce tamtejszej Serie A mierzyło się u siebie z Vasco da Gama. Stawką meczu był awans do rozgrywek CONMEBOL Sudamericacna, czyli południowoamerykańskiego odpowiednika Ligi Europy.

Bramkarz to sobie mógł co najwyżej popatrzeć

Ozdobą tego spotkania okazał się właśnie gol Hulka. Doświadczony napastnik podszedł w 32. minucie do rzutu wolnego. Piłka była ustawiona ponad 30 metrów od bramki, ale akurat w przypadku 39-latka nikt nie miał wątpliwości, że on i tak najpewniej spróbuje strzału. Wszyscy zawodnicy Vasco da Gama to wiedzieli, lecz mimo to nikt nic nie mógł zrobić. Hulk wziął długi rozbieg i odpalił taką piłkarską bombę, że zbierać nie było czego. Potworne uderzenie, które nawet nie poleciało w okienko, ale było tak silne oraz tak precyzyjnie umiejscowione tuż przy słupku, że bramkarz nie był w stanie nic zrobić.

W sieci od razu pojawiły się komentarze, że to kandydat do Nagrody Puskasa za najpiękniejszego gola sezonu. Za to Atletico zdemolowało rywali tak samo brutalnie, jak Hulk bramkarza przy tym rzucie wolnym. Zespół z Belo Horizonte rozbił Vasco da Gamę 5:0 i finiszował na 11. miejscu, zapewniając sobie grę w CONMEBOL Sudamericana (w brazylijskiej Serie A aż 13 drużyn awansuje do gry na arenie międzynarodowej).

