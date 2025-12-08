Trener Japonii zabrał głos ws. grup MŚ 2026. Wymowne, co zrobił z Polską

Reprezentacja Polski wciąż liczy się w grze o awans na mistrzostwa świata. Zespół Jana Urbana trafił do ścieżki barażowej, w której najpierw będzie rywalizować z Albanią w półfinale (mecz odbędzie się na Stadionie Narodowym), a w przypadku awansu zmierzy się z lepszym z pary Ukraina - Szwecja (ale na wyjeździe). Jeżeli Polska awansuje na mundial, to trafi do grupy F, w której znajduje się Holandia, Japonia oraz Tunezja. - Nie mam żadnych oczekiwań. Musimy tam być - mówił Jan Urban, selekcjoner Biało-Czerwonych.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski awansuje na mundial? "Zwycięstwa nie wystarczały"

Selekcjoner Japonii nie wspomniał o Polsce. "Nie mogę tego nazwać dobrym losowaniem"

Dziennik "De Telegraaf" odnotował wypowiedź Hajime Moriyasu, a więc selekcjonera reprezentacji Japonii, już po losowaniu grup mistrzostw świata. Co trener miał do powiedzenia nt. potencjalnego rywala ze ścieżki barażowej?

- Właśnie usłyszałem, że jeśli Ukraina wygra baraże, to znajdziemy się w najtrudniejszej grupie mistrzostw świata. Nie mogę tego nazwać dobrym losowaniem - mówił Moriyasu. Selekcjoner Japonii nawiązywał tu do tego, że Ukraina jest najwyżej notowanym zespołem z baraży w rankingu FIFA. Ukraina znajduje się na 28. miejscu, natomiast Polska jest o trzy pozycje niżej.

- Dla mnie Holandia jest światową potęgą w piłce nożnej. Dotarli do trzech finałów mistrzostw świata. To może niewiele znaczyć, ale wciąż mają bardzo dobrych zawodników - w ten sposób selekcjoner Japonii opisał głównego faworyta, Holandię, do wygrania fazy grupowej.

Polska grała po raz ostatni z Japonią podczas mistrzostw świata w Rosji w 2018 r., kiedy już było wiadomo, że kadra Adama Nawałki nie ma szans na awans do 1/8 finału. Polska wygrała 1:0 z Japonią po golu Jana Bednarka, ale z tamtego meczu głównie pamiętamy tzw. niski pressing i udawany uraz Kamila Grosickiego po to, by na boisku mógł pojawić się Jakub Błaszczykowski. Wtedy selekcjonerem Japonii był Akira Nishino, a od sierpnia 2018 r. za kadrę odpowiada Moriyasu.

Zobacz też: Xabi Alonso wskazał winnych blamażu Realu Madryt

Jeżeli Polska awansuje na MŚ, to swój pierwszy mecz w grupie zagra z Tunezją w Monterrey (15.06.2026). Potem czekają ją spotkania z Holandią w Houston (20.06.2026) i z Japonią w Dallas (26.06.2026). Relacje tekstowe na żywo z meczów Polaków w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU