Polacy mistrzami świata! Wielki mecz w finale, historyczny sukces

Socca to odmiana piłki nożnej, w którą gra się na mniejszym boisku. Na murawie przebywa sześciu zawodników - pięciu w polu i jeden bramkarz. Reprezentacja Polski jest aktualnym mistrzem Europy. W tym roku Biało-Czerwoni pokonali w finale Francję (4:2) i sięgnęli po historyczne złoto, a od 30 listopada występowali na rozgrywanych w Meksyku mistrzostwach świata. Osiągnęli wielki sukces.

REKLAMA

Mamy złoto! Polska mistrzem świata w socca

Podopieczni Klaudiusza Hirscha w fazie grupowej zdobyli komplet punktów. Pokonali kolejno: Łotwę (6:2), Argentynę (4:1) i Paragwaj (8:1). W 1/8 finału udało im się wyeliminować obrońcę tytułu - Oman (2:1), zaś w ćwierćfinale poradzili sobie z Czechami (4:2). W niedzielny wieczór czasu polskiego, choć przegrywali, odrobili straty i pokonali Holendrów. Awansowali do wielkiego finału, w którym mieli zmierzyć się z drużyną gospodarzy.

Zadanie nie było proste. Meksykanie, przyzwyczajeni do gry w ciepłym klimacie, od początku turnieju spisywali się doskonale. W fazie grupowej pokonali kolejno: Belgię (3:0), Australię (8:1) i Irlandię (2:1). W 1/8 finału wyeliminowali Greków, a w ćwierćfinale poradzili sobie z Bułgarią (4:2). Niezwykle imponujące było ich półfinałowe zwycięstwo. Triumf 5:0 nad Kazachstanem, który w poprzednich trzech edycjach grał w finale, musiał budzić respekt. Co ciekawe był to triumf okupiony pewnymi stratami. Z powodu bójki z rywalami na finał zawieszonych zostało dwóch Meksykanów.

Polsko-meksykańskie starcie, rozgrywane w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego, rozpoczęło się od dwóch strzałów Biało-Czerwonych. Szczęścia próbowali Dębicki i Nowakowski. W odpowiedzi uderzał Gonzalez, ale także niecelnie. Po indywidualnej akcji Jaszczaka świetnie interweniował meksykański bramkarz - Luna.

Kiedy wydawało się, że pierwsza połowa zakończy się bezbramkowym remisem, Meksykanie przeprowadzili akcję, która dała im upragnione prowadzenie. Celnym strzałem popisał się Mercado.

W drugiej połowie nie brakowało okazji do zmienienia losów meczu. Aż nadeszła 33. minuta meczu i Norbert Jaszczak uderzył z dystansu. Jego strzał nie dał żadnych szans bramkarzowi rywali. Chwilę później polska ławka eksplodowała z radości. Jaszczak trafił do siatki po raz drugi i wyprowadził polską kadrę na prowadzenie. W 37. minucie wynik ustalił Dawid Linca. Wszystko było już jasne! Polska po raz pierwszy w historii sięgnęła po mistrzostwo świata.

Przypomnijmy, że przed spotkaniem Meksyku z Polską rozegrano spotkanie o trzecie miejsce. Kazachstan wygrał z Holandią (3:1).

Mistrzostwa świata w socca odbywają się od 2018 roku. Pierwszą edycję wygrali Niemcy, a w finale pokonali Polskę (1:0). Rok później Biało-Czerwoni w meczu o tytuł okazali się słabsi od Rosji (2:3). W 2022 roku Polacy świętowali brąz. W spotkaniu o trzecie miejsce pokonali Niemców (3:1). W tym roku wywalczyli więc swój czwarty medal w historii światowego czempionatu.

Meksykanie po raz drugi stanęli na podium turnieju. W 2023 roku zajęli trzecie miejsce, pokonując Chorwację (2:0).

Finał mistrzostw świata w socca:

Meksyk 1:3 Polska (1:0)

Gole: Mercado' 19 - Jaszczak' 33' 34, Linca' 38

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU